Илиана Раева: Изпращаме поредна много успешна година

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева направи равносметка на отиващата си 2026 година. Това се случи по време на представянето на благотворителния календар на Fibank, посветен на блясъка, таланта и грацията на българските състезателки по художествена гимнастика.

12

“Изпращаме поредна много успешна година, в която спечелихме много медали. Стилияна спечели три златни медала на европейско първенство, стана втора на европейско и световно, завоюва Световна купа. Спечелихме много медали от Световните купи. Мисля, че е една много силна и щастлива година, за което благодаря на треньорите и гимнастичките”, каза Раева след събитието.

12

Цялото интервю с нея може да намерите във видеото.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов