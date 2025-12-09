Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Илиана Раева: Изпращаме поредна много успешна година

Илиана Раева: Изпращаме поредна много успешна година

  • 9 дек 2025 | 14:26
  • 1021
  • 1

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева направи равносметка на отиващата си 2026 година. Това се случи по време на представянето на благотворителния календар на Fibank, посветен на блясъка, таланта и грацията на българските състезателки по художествена гимнастика.

12 Художествената гимнастика представи благотворителния календар за 2026

“Изпращаме поредна много успешна година, в която спечелихме много медали. Стилияна спечели три златни медала на европейско първенство, стана втора на европейско и световно, завоюва Световна купа. Спечелихме много медали от Световните купи. Мисля, че е една много силна и щастлива година, за което благодаря на треньорите и гимнастичките”, каза Раева след събитието.

12 Художествената гимнастика представи благотворителния календар за 2026

Цялото интервю с нея може да намерите във видеото.

Снимки: Борислав Цветанов

