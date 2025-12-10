Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Има сериозен риск играчите от НХЛ да пропуснат Олимпиадата заради пързалката

Има сериозен риск играчите от НХЛ да пропуснат Олимпиадата заради пързалката

  • 10 дек 2025 | 12:28
  • 497
  • 0
Има сериозен риск играчите от НХЛ да пропуснат Олимпиадата заради пързалката

Елитните играчи от Националната хокейна лига (НХЛ) ще пропуснат Зимните олимпийски игри през 2026 година в Италия, ако качеството на леда не е достатъчно добро, заяви заместник-комисарят на Лигата Бил Дейли.

Звездите от най-силното хокейно първенство в света се очаква да вземат участие в първите си Олимпийски игри от 2014 насам, след като пропуснаха предишните две издания. Съмненията от страна на ръководството и играчите от НХЛ са относно размера на пързалката и качеството на леда в арена „Сантаджулия“ в Милано, въпреки че организаторите на събитието публикуваха изявление, защитавайки условията.

Организаторите на ЗОИ 2026 защитиха по-малкия размер на пързалката за хокей на лед
Организаторите на ЗОИ 2026 защитиха по-малкия размер на пързалката за хокей на лед

„Ако не може да се играе на леда, то няма какво да направим. Ще знаем със сигурност преди официалното начало на Игрите. Какво ще вземем тогава като решение, вече е друг въпрос. Разбира се, ако играчите не чувстват, че ледът е безопасен, то няма да вземем участие. Толкова е просто“, каза Дейли.

Арената, в която трябва да се проведат част от мачовете догодина, все още не е завършена, а първите тестови събития се очаква да бъдат проведени между 9 и 11 януари, по-малко от месец преди началото на игрите.

Зимните олимпийски игри ще бъдат проведени между 6 и 22 февруари 2026 в Милано и Кортина д'Ампецо. Италия за последно прие събитието през 2006 година, когато домакин беше Торино.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

МОК ще следи изкъсо залозите по време на Зимната олимпиада, за да няма измами

МОК ще следи изкъсо залозите по време на Зимната олимпиада, за да няма измами

  • 9 дек 2025 | 15:57
  • 526
  • 0
Жулия Симон се завръща в стартовете от Световната купа в Хохфилцен

Жулия Симон се завръща в стартовете от Световната купа в Хохфилцен

  • 9 дек 2025 | 14:37
  • 711
  • 1
Седем медала за България от турнир по фигурно пързаляне в Унгария

Седем медала за България от турнир по фигурно пързаляне в Унгария

  • 9 дек 2025 | 14:35
  • 366
  • 0
Организаторите на ЗОИ 2026 защитиха по-малкия размер на пързалката за хокей на лед

Организаторите на ЗОИ 2026 защитиха по-малкия размер на пързалката за хокей на лед

  • 9 дек 2025 | 12:36
  • 682
  • 0
Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

Детройт оглави Атлантическата дивизия на НХЛ след убедителна победа над Ванкувър

  • 9 дек 2025 | 10:55
  • 668
  • 0
Калгари вкара седем гола на Бъфало

Калгари вкара седем гола на Бъфало

  • 9 дек 2025 | 09:59
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

Венци Стефанов с коментар за Балов и ЦСКА

  • 10 дек 2025 | 11:40
  • 12061
  • 27
Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

Ужасяваща група за България U19 в квалификациите за Евро 2027

  • 10 дек 2025 | 13:12
  • 2521
  • 0
Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

Мартo Георгиев: Славия иска купата! Нямам желание да играя в друг български отбор

  • 10 дек 2025 | 13:18
  • 1154
  • 1
Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

Ботев (Пд) поиска отмяна на наказанието на Херо

  • 10 дек 2025 | 10:29
  • 4242
  • 8
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 92819
  • 37
В Шампионската лига става все по-интересно

В Шампионската лига става все по-интересно

  • 10 дек 2025 | 08:00
  • 7034
  • 4