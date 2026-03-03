Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Далас разгроми Ванкувър като гост в мач от НХЛ

Далас разгроми Ванкувър като гост в мач от НХЛ

  • 3 март 2026 | 09:21
  • 596
  • 0
Отборът на Далас Старс записа разгромна победа с 6:1 при гостуването си на Ванкувър Канъкс в двубой от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Домакините поведоха в резултата благодарение на Евандър Кейн, който откри още преди средата на първата третина, но по-малко от десет минути по-късно Адам Ерне изравни. Лиан Бишел изведе гостите напред във втория период преди Джейн Робъртсън да удвои аванса им само 70 секунди по-късно при игра с човек повече. Мат Дюшейн, Колин Блакуел и отново Бишел се разписаха по веднъж във финалните 20 минути, за да оформят крайното 6:1, с което Далас спечели девета поредна победа и постави нов рекорд в своята история.

Така Старс стигнаха до своя 37-и успех от началото на сезона и с 83 точки от 60 мача заемат второто място в Централната дивизия с изоставане от шест пункта от Колорадо Авалнш, който е и с мач по-малко. В същото време Ванкувър остава на дъното на Лигата с едва 43 точки от 60 двубоя и изоставане от десет точки от Сейнт Луис Блус, който също има изиграни 60 срещи и е предпоследен.

За Далас сезонът продължава тази вечер с още едно гостуване в Западна Канада, този път на Калгари Флеймс, а двубоят стартира в 4:00 часа българско време. За Канъкс пък предстои домакинство на Каролина Хърикейнс, а двубоят е във вторник от 5:00 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

