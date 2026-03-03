Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 10:30 Хулио Веласкес с последни новини за "сините" преди дербито в Разград
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Филаделфия се наложи над Торонто след изпълнение на дузпи в НХЛ

Филаделфия се наложи над Торонто след изпълнение на дузпи в НХЛ

  • 3 март 2026 | 09:57
  • 130
  • 0
Филаделфия се наложи над Торонто след изпълнение на дузпи в НХЛ

Съставът на Филаделфия Флайърс записа драматичен успех с 3:2 след изпълнение на дузпи при визитата си на Торонто Мейпъл Лийфс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Домакините поведоха в резултата с попадение на Дакота Джошуа 15:22 след началото на срещата, но още преди края на първата част Кристиан Дворак изравни с гол при игра с човек повече на леда. Във втория период не паднаха голове, а в третия двата отбора си размениха по още едно попадение. За Филаделфия точен беше Ноя Кейтс, а за Торонто при числено предимство се разписа Вилиам Ниландер.

В добавеното време Дан Владар и Антъни Столарц бяха безгрешни съответно за Филаделфия и Торонто, което наложи изпълнението на наказателни удари. При тях Ниландер преодоля Владар, след което обаче стражът на гостите отрази удари на Остън Матюс и Макс Доми, а в същото време Матвей Мечков и Загрес се разписаха във вратата на Торонто и така гостите спечелиха с крайното 3:2.

По този начин Филаделфия се доближи на само четири точни от зоната на плейофите в Източната конференция след първите си 60 мача за сезона. В същото време Торонто, който е и с мач повече, е с три точки по-малко от „летците“.

За Филадефия сега предстоят няколко почивни дни преди домакинството на Юта Мамът, което ще се играе в петък от 2:00 часа българско време. Точно 24 часа по-рано Торонто ще гостува на Ню Джърси Девилс в друг двубой от НХЛ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Далас разгроми Ванкувър като гост в мач от НХЛ

Далас разгроми Ванкувър като гост в мач от НХЛ

  • 3 март 2026 | 09:21
  • 603
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 3 март 2026 | 08:23
  • 395
  • 0
Конфликтът в Близкия изток се отразява на Параолимпийските игри в Милано-Кортина

Конфликтът в Близкия изток се отразява на Параолимпийските игри в Милано-Кортина

  • 2 март 2026 | 19:14
  • 2095
  • 0
Две класирания в топ 15 за българските смесени щафети на Световното по биатлон

Две класирания в топ 15 за българските смесени щафети на Световното по биатлон

  • 2 март 2026 | 18:09
  • 1261
  • 1
В НХЛ уволниха треньор след победа

В НХЛ уволниха треньор след победа

  • 2 март 2026 | 15:39
  • 784
  • 0
Федерика Бриньоне слага край на сезона си за Световната купа

Федерика Бриньоне слага край на сезона си за Световната купа

  • 2 март 2026 | 15:22
  • 757
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 1780
  • 50
Очаквайте на живо: пресконференцията на Хулио Веласкес преди дербито с Лудогорец

Очаквайте на живо: пресконференцията на Хулио Веласкес преди дербито с Лудогорец

  • 3 март 2026 | 09:26
  • 968
  • 10
Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

  • 3 март 2026 | 07:45
  • 2368
  • 10
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 1105
  • 1
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 1866
  • 18
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 2568
  • 7