Филаделфия се наложи над Торонто след изпълнение на дузпи в НХЛ

Съставът на Филаделфия Флайърс записа драматичен успех с 3:2 след изпълнение на дузпи при визитата си на Торонто Мейпъл Лийфс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Домакините поведоха в резултата с попадение на Дакота Джошуа 15:22 след началото на срещата, но още преди края на първата част Кристиан Дворак изравни с гол при игра с човек повече на леда. Във втория период не паднаха голове, а в третия двата отбора си размениха по още едно попадение. За Филаделфия точен беше Ноя Кейтс, а за Торонто при числено предимство се разписа Вилиам Ниландер.

В добавеното време Дан Владар и Антъни Столарц бяха безгрешни съответно за Филаделфия и Торонто, което наложи изпълнението на наказателни удари. При тях Ниландер преодоля Владар, след което обаче стражът на гостите отрази удари на Остън Матюс и Макс Доми, а в същото време Матвей Мечков и Загрес се разписаха във вратата на Торонто и така гостите спечелиха с крайното 3:2.

По този начин Филаделфия се доближи на само четири точни от зоната на плейофите в Източната конференция след първите си 60 мача за сезона. В същото време Торонто, който е и с мач повече, е с три точки по-малко от „летците“.

За Филадефия сега предстоят няколко почивни дни преди домакинството на Юта Мамът, което ще се играе в петък от 2:00 часа българско време. Точно 24 часа по-рано Торонто ще гостува на Ню Джърси Девилс в друг двубой от НХЛ.

Снимки: Gettyimages