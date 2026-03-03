Популярни
  Четвърто място за Станимир Беломъжев в преследването на Световното в Токио

Четвърто място за Станимир Беломъжев в преследването на Световното в Токио

  • 3 март 2026 | 12:06
Най-успешният състезател в ски ориентирането Станимир Беломъжев направи поредно силно състезание и завърши на четвърто място в преследването на Световното първенство за мъже и жени в японската столица Токио.

38-годишният Беломъжев, който финишира пети в спринта, сега се доближи с още едно място до медалите, и то навръх Деня на Освобождението на България.

Двукратният световен шампион финишира за 1:07:15 час, на 1:40 минути изоставане от Йорген Баклид (Норвегия), който спечели втора поредна световна титла.

Много добро класиране направи и Антония Григорова, която се изкачи до 13-о място в света в преследването. Тя премина дистанцията за 1:14:07 час, на около 10 минути от победителката Елиане Дейнингер (Швейцария).

Предстои ден почивка, а след това Световното продължава със средна дистанция в четвъртък и със спринтова щафета в петък, съобщават от българската федерация.

