Организаторите на ЗОИ 2026 защитиха по-малкия размер на пързалката за хокей на лед

Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 защитиха размера на пързалката за хокей на лед след публикувани доклади, гласящи, че е по-къса от стандартната, използвана в Националната хокейна лига (НХЛ), съобщи агенция „Ройтерс“.

Дебатът относно пропорциите е най-новият проблем около арена „Сантаджулия“ в Милано, след като строежът на съоръжението претърпя забавяне. Това означава, че първото тестово събитие ще може да бъде проведено между 9 и 11 януари, което е по-малко от месец преди началото на Игрите.

Спортният уебсайт The Athletic публикува доклад миналата седмица, в който описва размера на пързалката като опасен за здравето на играчите. Според него Международната федерация по хокей на лед (IIHF) е одобрила дължина от 60 метра и ширина от 26 метра, което е близо метър по-късо от стандарта в НХЛ.

„Въпреки че тези пропорции се различават от тези на типичната пързалка в НХЛ, те отговарят на изискванията на IIHF и са равни на тези, използвани на Игрите в Пекин през 2022 година, както и отговарят на изискванията за пропорции на НХЛ като част от нейните Глобални серии“, написаха от IIHF в изявление, публикувано от Фондацията „Милано-Кортина“.

Игрите догодина са първите от 2014-а насам, в които елитните хокеисти от НХЛ ще вземат участие. През 2018-а Лигата и Международният олимпийски комитет не успяха да достигнат до консенсус относно това кой ще плати за пътуването на състезателите, докато през 2022-а те бяха засегнати от ограниченията на глобалната пандемия.

Арена „Сантаджулия“ се намира на югоизток от Милано и ще има капацитет от около 15 хиляди места, когато бъде завършена. Тя е едно от двете съоръжения за хокей на лед, които ще приемат мачове по време на събитието, като в нея ще се състоят финалите при мъжете и жените.

Зимните олимпийски игри ще бъдат проведени между 6 и 22 февруари 2026 в Милано и Кортина д'Ампецо. Италия за последно прие събитието през 2006 година, когато домакин беше Торино.