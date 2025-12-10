Тебого най-накрая получи наградата си от 170 000 долара след историческия олимпийски триумф

Атлетическата асоциация на Ботсвана най-накрая изпълни обещанието си към Лециле Тебого след впечатляващото му представяне на Олимпийските игри в Париж. Олимпийският златен медалист официално получи ключовете за нова къща – награда от правителството за историческата му победа на Игрите в Париж през 2024 г.

Атлетическата асоциация на Ботсвана (ВАА) потвърди във вторник, че шампионът на 200 метра е инспектирал своя новопостроен дом с три спални. Имотът, оценен на 170 000 долара, е изцяло финансиран от държавата в чест на забележителното му постижение.

Според BAA къщата е построена от нулата от строителната компания Time Projects. Тебого е участвал лично в процеса, избирайки както местоположението, така и архитектурния дизайн на новия си дом.

Строителството започна след церемония по първа копка през октомври, която федерацията определи като "началото на траен проект за наследство за младия шампион“.

Награди и за щафетата Успехът на Тебого в Париж не се ограничи само до индивидуалния му спринт. Той беше и ключов член на мъжката щафета 4х400 метра, която спечели сребърен медал. За това постижение той и съотборниците му също бяха възнаградени.

"Всеки член на спечелилия сребро отбор от щафетата, включително Тебого, получи двустаен апартамент, в който вече са се нанесли“, заявиха от асоциацията, цитирани от My Joy Online.

Програмата за стимулиране е съвместно усилие, ръководено от Министерството на спорта и изкуствата, Националната спортна комисия на Ботсвана и Националния олимпийски комитет на Ботсвана.

Снимки: Gettyimages