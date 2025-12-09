Серем се цели в доминантен сезон 2026 след спечелено световно отличие

Световният бронзов медалист на 3000 метра стийпълчейз Едмънд Серем вярва, че новопридобитото му световно признание ще послужи като перфектен трамплин за доминантна кампания на пистата през 2026 г.

Миналия уикенд Серем бе коронясан за "Изгряваща звезда на годината“ на Световната атлетика, с което завърши звездния си сезон 2025, демонстрирал неговата смелост, израстване и безспорен потенциал в стипълчейза.

Наградата "Изгряваща звезда“, въведена през 1998 г., отличава най-добрия атлет в света под 20 години. Тази година 17-годишният кенийски талант се извиси над всички, след като изпревари сънародника си и световен рекордьор до 20 г. на 1500 м Фануел Коеч, както и етиопеца Биниам Мехари, рекордьор до 20 г. на 3000 м в зала.

Окуражен от световното признание, Серем е уверен, че предстоящият сезон крие още по-голям потенциал. Той знае, че ще трябва да положи много труд, за да гарантира, че възходящата му траектория в стипълчейза ще продължи.

"Надявам се 2026 г. да бъде още по-бляскава за мен. Ще работя усилено за това“, заяви той пред "Стар“.

2026 г. е с наситен календар за кенийските лекоатлети, включващ състезания като Игрите на Британската общност, Африканското първенство и акцента на годината – първото издание на Световния шампионат Ultimate.

Тийнейджърът-сензация в бягането с препятствия за първи път изгря на континенталната сцена на Африканското първенство през 2024 г. в Дуала, Камерун, където спечели сребро с време 8:21.94. Той остана зад угандиеца Леонард Чемутай, който грабна златото с 8:21.30, а кенийският му съотборник Матю Косгей си осигури бронза с 8:21.98.

Това континентално сребро само изостри апетита му. Два месеца по-късно Серем се устреми към първата си световна титла, печелейки короната в стипълчейза на Световното първенство до 20 години в Лима, Перу, с най-добро време в света за сезона – 8:15.28. Той изпревари Косгей (8:17.46), а етиопецът Хайлу Аялю (8:24.08) зае третото място.

Сезон 2025 отбеляза плавния преход на Серем към състезанията при мъжете, подчертан от смел дебют в Диамантената лига. Кампанията му започна трудно на 26 април в Сямън, където се класира четвърти с 8:08.50.

Тийнейджърът обаче бързо намери своя ритъм. Седмица по-късно в Шанхай той се завърна силно и зае второ място с 8:08.68, след етиопеца Абрахам Симе (8:07.92). Силната му форма продължи и в Рабат на 25 май, където записа 8:07.47 за трето място след мароканския майстор Суфиан Ел Бакали (8:00.70) и германеца Фредерик Руперт (8:01.49).

На 31 май, подкрепян от местните фенове на турнира „Кип Кейно Класик“, Серем постигна убедителна победа с 8:27.68. Той се завърна в Диамантената лига на 11 юли в Монако, подобрявайки личния си рекорд до 8:04.00, за да завърши трети. Ел Бакали (8:03.18) и японецът Рюджи Миура (8:03.43) го изпревариха с малко.

На финала на Диамантената лига в Цюрих на 28 август Серем отново демонстрира шампионски дух, завършвайки втори с 8:09.96, съвсем малко зад германеца Руперт (8:09.02).

Върхът на неговия пробивен сезон дойде през септември на Световното първенство в Токио, където младият кениец заяви присъствието си сред световния елит. В тактически финал Серем спечели първия си медал от голямо първенство при мъжете, записвайки 8:34.56 за бронз след австралиеца Джорди Биймиш (8:33.88) и Ел Бакали (8:33.95).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages