Писмо до моята нация – от Джулия Патернейн

На Световното първенство по лека атлетика в Токио 2025 бяха постигнати няколко исторически успеха, включително първите медали от световен шампионат за Самоа, Сейнт Лусия и Уругвай, както и първа златна титла за Танзания.

Тази поредица от писма продължава с послание от световната бронзова медалистка в маратона Джулия Патернейн към нейната родина Уругвай.

"През септември пресякох финалната линия на женския маратон в Токио и с това станах първият атлет от Уругвай, спечелил медал на световен шампионат.

Първо и най-важно: благодаря ви! На всички, които се свързаха с мен, подкрепяха ме и ме аплодираха по време на това пътуване – нямате представа колко много означава това. Да представям Уругвай и да нося „La Celeste“ на световната сцена завинаги ще бъде една от най-големите ми почести. Още от малка семейството ми ме научи да обичам Уругвай – нашите хора, нашата култура, нашите ценности. Беше истинска радост да споделя това със света.

Една от най-специалните части на цялото преживяване беше да чуя от хора, които споделиха, че моето състезание ги е вдъхновило да завържат обувките си и да излязат да бягат. Знанието, че това състезание може да окаже въздействие извън стадиона, е толкова удовлетворяващо и наистина специално.

Сега, нека обясня последните няколкостотин метра. Всеки, който е бягал с мен, знае, че обикновено съм в "страната на сънищата“, докато тичам. Губила съм се повече пъти, отколкото мога да преброя, ужасна съм с ориентацията и в онзи момент дори не исках да мисля колко още ми остава, защото, честно казано, изпитвах неописуема болка. Последните няколко мили от маратона са това, което го прави толкова специален, но, о, колко неприятни могат да бъдат понякога!

Така че, когато навлязох във финалната права, дори не бях сигурна, че това е краят – просто се надявах. Тогава пресякох линията, един оператор ми каза, че съм трета, и аз бях в пълно недоумение. Не бях сред най-добрите атлети в колежа. Участвах само веднъж на финалите на NCAA и завърших последна. Пътят ми в колежа не предвещаваше този момент. Бях една от последните атлетки, които се класираха за това състезание. И някак си, си тръгнах с бронзов медал. Все още се чувства доста нереално.

Всичко това, за да кажа – процесът е по-важен от резултата, винаги. Не съм фен на сладникави цитати, но едно нещо, в което вярвам, е просто да опитваш. Не е задължително винаги да имаш някаква огромна цел от другата страна, просто започни. Когато бях там, не мислех за никой друг, просто бягах. Правех това, което можех, и докато знаех, че съм дала най-доброто от себе си, знаех, че мога да си тръгна от състезанието с високо вдигната глава.

На всички малки момичета, които гледат, се надявам това да покаже, че упоритостта и усърдната работа могат да те отведат много, много далеч. Кой знае какво се крие в края на този път, но единственият начин да разбереш е да опиташ!

А що се отнася до това какво следва, засега ще празнувам със семейството и приятелите си. Не всеки ден печелиш световен медал, така че мисля, че е важно да живееш в настоящето. След това ще се подготвя за следващия маратон и ще направя всичко по силите си, за да продължа да представям Уругвай на световната сцена.

Джулия"

Снимки: Gettyimages