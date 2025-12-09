Световната атлетка №1 извън стадиона Мария Перес с подробности за 2026 г.

Испанската състезателка по спортно ходене Мария Перес постигна нов златен дубъл на Световното първенство по лека атлетика в Токио 25, повтаряйки победите си на 20 км и 35 км от шампионата в Будапеща преди две години.

Вече четирикратната световна шампионка, която остана непобедена през 2025 г., разсъждава върху успешния си сезон и поглежда към бъдещето.

За спечелването на наградата за атлет на годината извън стадиона на Световните атлетически награди 2025:

"Огромни благодарности на Световната атлетика и на всички, които гласуваха за тази награда. Да спечелиш четири поредни златни медала на световни първенства не е лесно постижение, затова искам да благодаря и на моя екип, който е тук днес, особено на моя треньор, защото без тях нищо от това нямаше да е възможно.“

"Това не е само моя награда, тя принадлежи на цялата испанска лекоатлетическа общност и особено на спортното ходене, което заслужаваше признание.

За развитието си от 2021 г., когато завърши четвърта на Олимпийските игри в Токио: "Едно от нещата, които ми помогнаха много и което всички видяхте в Токио (на Световното първенство), е, че имам своя идол, съперник и приятел (италианката Антонела Палмисано, сребърна медалистка на 35 км, която спечели олимпийското злато на 20 км в Токио през 2021 г.). Едно от най-хубавите неща беше да продължа напред, да работя зад кулисите, за да можете всички вие да видите резултатите – и след това да мога да ги споделя с идол, съперник, а сега и приятел като Антонела Палмисано. Фундаментално е, че една от ценностите на спорта е другарството и не е нужно да си от една и съща държава, за да имаш това другарство, нали?“

"Мария от 2021 г., когато беше четвърта (на 20 км на Олимпиадата), е същата, единственото, което се е променило, е, че е узряла в спортно отношение. Разбира се, представям си подиум без мен (в бъдеще) – не защото го желая, а защото това би означавало, че спортното ходене напредва и нивото става все по-високо.

За най-ценния спомен от сезон 2025: "Трудно е да избера. Очевидно и 20-те, и 35-те километра ще останат много скъпи на сърцето ми. 35-те километра бяха много тежки за мен. Трябваше да мисля и да запазя част от силите си за предстоящото състезание, но това, което ще запомня, е възможността да споделя този момент с голям съперник и същевременно голям приятел, Антонела Палмисано.“

За промените в дистанциите в спортното ходене от 2026 г. (20 км на полумаратон и 35 км на маратон): "Дистанциите полумаратон и маратон са това, което ние, състезателите по спортно ходене, бихме искали, защото маратонът е по-близо до 50 км, а полумаратонът е по-близо до 20 км, така че те са за различни типове атлети.“

"Целта ми, когато участвах и в двете дисциплини в Токио и Будапеща, беше да докажа, че един атлет на 20 км всъщност може да се състезава и на 35 км, не е толкова сложно да се правят и двете дистанции, защото скоростта и темпото са много сходни. Искам спортното ходене и маратонът да получат уважението, което заслужават като най-старите дисциплини в лекоатлетическия календар.“

"Когато участвам и в двете, не е защото искам да спечеля два медала. Правя го, защото искам да докажа на света, че няма смисъл да има 20 км и 35 км, и искам да дам на моите конкуренти в спортното ходене шанс да имат дистанция, която е подходяща за тях.

За дистанцията, на която смята, че може да бъде най-конкурентна: "Бих могла да бъда конкурентна и в двете, защото са правени проучвания, които показват, че физически мога да се справя и с двете, и дори потенциално да бъда малко по-успешна в маратона. Въпреки това ще се съсредоточа върху полумаратона, защото това е олимпийската дисциплина – искам да бъда конкурентна в Лос Анджелис (през 2028 г.) и това ще бъде последният ми олимпийски цикъл, защото след Ел Ей бих искала да стана майка.“

Дали се цели в Световния отборен шампионат по спортно ходене в Бразилия 26: "Все още не съм сигурна. Току-що започнах отново да тренирам, така че ще видим. Ако съм готова, ще отида, ако не съм – няма. Но наистина искам да благодаря на испанското общество за подкрепата. Искам да благодаря на всички вас, испанските журналисти, които споделяхте цялата информация за Световното първенство и успехите на испанския отбор и моите. Сега искам да се отблагодаря – искам да участвам във всички медийни събития, на които ме поканят, за да върна нещо на всички хора, които са ме подкрепяли и са споделяли успехите ми.“

"Основната ми цел за следващата година е Европейското първенство в Бирмингам. Антонела Палмисано ще защитава титлата си, така че ще видим. През декември ще започнем да тренираме заедно.“

Тя ще тренира в Италия, а аз – в Испания, но ще следваме една и съща тренировъчна програма с личните си треньори. Между нас има едно честно и добро съперничество. Ще се срещнем отново в Бирмингам и ще видим какво ще се случи.“

За това какво обича да прави, когато не се състезава или тренира: "Голям фен съм на баскетбола. Обичам да гледам баскетболни мачове в Гранада. Харесва ми да се разхождам из града, просто да разглеждам забележителности. Също така обичам да прекарвам време със семейството си, защото живея много далеч от тях. Напоследък едно от нещата, които наистина ми доставят удоволствие, е да играя карти с прабаба ми.“

