Магучих открива зимния сезон на турнира в Котбус

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих ще участва на международния турнир International Springer-Meeting в Котбус на 28 януари. Надпреварата е част от Световния атлетически тур на закрито, категория "бронз“.

Магучих ще се стреми към четвъртата си победа на този турнир. Последната ѝ победа датира от 2024 г., когато тя преодоля 2.04 м, поставяйки рекорд на състезанието в дебюта си за сезона. По-късно през годината тя подобри дългогодишния световен рекорд с постижение от 2.10 м и спечели олимпийско злато.

Конкуренция на Магучих ще бъде представителката на Германия Кристина Хонцел, която през лятото подобри личното си постижение на 2.00 м и зае престижното седмо място на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

В дисциплината овчарски скок е обявено участието и на двукратния световен шампион Сам Кендрикс (САЩ).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages