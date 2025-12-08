Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

  8 дек 2025 | 13:03
Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий постигна второто най-бързо време за британец в маратонската дистанция, като това беше едва второто му състезателно участие в тази дисциплина. 27-годишният спортист, който спечели злато в триатлона на Игрите в Париж 2024, а по-късно и световната титла, завърши на седмо място на маратона във Валенсия с 2:06:38 часа.

Единствено четирикратният олимпийски шампион Мо Фара е пробягвал дистанцията по-бързо от Ий, записвайки време от 2:05:11.

Джепкосгей и Корир спечелиха маратона на Валенсия с отлични резултати
Джепкосгей и Корир спечелиха маратона на Валенсия с отлични резултати

Емил Кайрес, който вече е трети в британската ранглиста за всички времена с 2:06:46, е задавал темпото на Ий в продължение на около 21 от общо 26.2 мили.

Победител в надпреварата стана кениецът Джон Корир с време 2:02:24. Германецът Аманал Петрос финишира втори с изоставане от 1 минута и 39 секунди, а норвежецът Аует Кибраб остана трети, на още 21 секунди зад него.

Времето на Ий е с 4 минути и 30 секунди по-добро от постижението му на маратона в Лондон през април, където той завърши на 14-о място.

Самият той заяви, че няма намерение да се прехвърля за постоянно към маратона и планира да защитава олимпийската си титла в триатлона в Лос Анджелис през 2028 г.

При жените победата грабна Джойсилин Джепкосгей с време 2:14:00, което е и най-доброто постижение за годината. Нейната сънародничка от Кения Перес Джепчирчир остана втора с 43 секунди изоставане, а белгийката Клои Ербие зае третото място с време 2:20:38.

Снимки: Gettyimages

