UFC започват с боксовите събития през януари

Очаква се "Zuffa Boxing" да стартира с първото си събитие, планирано за същия уикенд като UFC 324, което ще се проведе в T-Mobile Arena в Лас Вегас на 24 януари.

Първата галавечер на Zuffa Boxing ще се състои една вечер по-рано, на 23 януари, въпреки че все още не са потвърдени мястото и залата за шоуто. Тъй като UFC 324 ще се проведе в Лас Вегас, е логично и Zuffa Boxing да дебютира в „Града на греха“, но официално съобщение за събитието все още няма.

„Планираме да стартираме с първата си битка на 23 януари, което е вечерта преди първото ни събитие на UFC по [Paramount+]“, заяви президентът и главен оперативен директор на TKO Марк Шапиро по време на конференцията на UBS Global Media and Communications във вторник. „Така че две поредни вечери, голям уикенд за TKO, меко казано.“

Zuffa Boxing се управлява от TKO Group Holdings – компанията майка на UFC и WWE – като главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт и президентът на WWE Ник Хан ще се занимават с ежедневните операции, а пълното финансиране на веригата идва от Саудитска Арабия. Шапиро побърза да отбележи, че TKO не поема никакъв финансов риск, като се включва в Zuffa Boxing, благодарение на инвестицията от Саудитска Арабия, но добави, че с успеха и растежа, делът на собственост в компанията ще се промени.

„Казвахме на пазара, че печелим около 10 милиона долара на събитие“, разкри Шапиро. „Мисля, че има потенциал за растеж и там, защото сме доказали модела.“

„Не поемаме никакъв риск. Плаща ни се такса за управление. Ще изградим стойност на фирмата. В рамките на няколко години, след като достигнем някои прагове, към които сме се запътили, ще бъдем на около 50/50 собственост в това [съвместно предприятие].“

В момента Zuffa Boxing изгражда списък с бойци, като подписването на договори вече е в ход преди първото събитие през януари.

„Планът ни е да изградим организация, в която имаме състав от около 200 бойци, които усилено подписваме“, каза Шапиро. „Феновете ще виждат битките, които искат да видят, което означава, че най-добрите се бият с най-добрите. Изкачваш се в ранглистата, биеш се с някой друг, който се е изкачил в ранглистата. Това е, което изграждаме тук със Zuffa Boxing.“

Докато Саудитска Арабия осигурява финансирането, Zuffa Boxing под шапката на TKO се занимава с всичко останало от бизнес гледна точка, включително сделката за излъчване с Paramount, рекламните договори, продажбите на билети и други.

„Начинът, по който ще изградим стойност тук, е, от една страна, това партньорство, което имаме с нашите приятели в Саудитска Арабия, които са невероятни партньори. Невероятни“, каза Шапиро. „Те казват това, което мислят, и правят това, което казват.“

„Ще го управляваме както UFC, ще внедрим цялата платформа и ще продаваме билети, медийни права, партньорства и маркетинг, а в крайна сметка и потребителски продукти и лицензиране на нашата марка и нашите индивидуални бойци, и в крайна сметка ще монетизираме таксите за събитията, както правим с UFC и WWE. Има реална възможност там.“