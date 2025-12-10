Трета поредна загуба за Спартак Плевен в Европейската северна лига

Спартак Плевен отстъпи на латвийския Ригас Зели с 81:85 (28:26, 21:17, 15:20, 17:22) като домакин в зала „Балканстрой“ в петата си среща от група “С” на Европейската северна лига. Загубата беше трета поредна за българския отбор, който продължава с актив 2-3, а гостите от Латвия прекъснаха негативната си серия и вече са с баланс 3-3.

Домакините поведоха с 5 точки в началните минути, на гоститe скоро обърнаха до 18:12 в средата на първия период. Оспорваната игра продължи и Спартак отново взе аванс за 28:23 по-малко от минута преди края на частта, която приключи при 28:26 в полза на плевенчани.

Баскетболистите на Спартак задържаха водачеството, а с тройка на Джейлан МакКлауд поведоха с 33:26 и малко по-късно преднината им стана 11 точки - 43:32 при оставащи по-малко от четири минути от първото полувреме. До почивката домакините останаха водещи в резултата за 49:43 след 20 минути игра.

Последва динамична трета четвърт, в която Ригас Зели постепенно намали изоставането си и след серия от 20:11 взе аванс от 63:60. В оставащите 2 минути с 4 поредни точки на Мартин Сотиров отборът на Спартак Плевен пак излезе напред при 64:63 преди последните 10 минути.

Поредица от 9 безответни точки за гостите доведе до нов обрат и преднина от 72:66 в тяхна полза малко повече от пет минути. Кавон Скот с попадение от тройката намали изоставането на българския тим на 72:75 три минути и половина преди финала на мача, но баскетболистите на Ригас Зели ликуваха в края.

Най-резултатен за плевенчани беше Джейлан МакКлауд с 31 точки и 4 асистенции, а Кавон Скот добави 14 точки и 3 борби. Ноел Браун се отчете с 10 точки и 11 борби.

За тима от Латвия Франки Фидлър завърши с 26 точки, 8 борби и 4 асистенции.

Спартак Плевен ще гостува на Рилски спортист на 14 декември в следващия си двубой от Sesame Националната баскетболна лига, а три дни по-късно (17 декември) ще посрещне английския Нюкасъл Ийгълс в мач от Европейската северна лига.

Снимка: facebook.com/bcspartakpleven