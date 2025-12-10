Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Трета поредна загуба за Спартак Плевен в Европейската северна лига

Трета поредна загуба за Спартак Плевен в Европейската северна лига

  • 10 дек 2025 | 02:14
  • 143
  • 0
Трета поредна загуба за Спартак Плевен в Европейската северна лига

Спартак Плевен отстъпи на латвийския Ригас Зели с 81:85 (28:26, 21:17, 15:20, 17:22) като домакин в зала „Балканстрой“ в петата си среща от група “С” на Европейската северна лига. Загубата беше трета поредна за българския отбор, който продължава с актив 2-3, а гостите от Латвия прекъснаха негативната си серия и вече са с баланс 3-3.

Домакините поведоха с 5 точки в началните минути, на гоститe скоро обърнаха до 18:12 в средата на първия период. Оспорваната игра продължи и Спартак отново взе аванс за 28:23 по-малко от минута преди края на частта, която приключи при 28:26 в полза на плевенчани.

Баскетболистите на Спартак задържаха водачеството, а с тройка на Джейлан МакКлауд поведоха с 33:26 и малко по-късно преднината им стана 11 точки - 43:32 при оставащи по-малко от четири минути от първото полувреме. До почивката домакините останаха водещи в резултата за 49:43 след 20 минути игра.

Последва динамична трета четвърт, в която Ригас Зели постепенно намали изоставането си и след серия от 20:11 взе аванс от 63:60. В оставащите 2 минути с 4 поредни точки на Мартин Сотиров отборът на Спартак Плевен пак излезе напред при 64:63 преди последните 10 минути.

Поредица от 9 безответни точки за гостите доведе до нов обрат и преднина от 72:66 в тяхна полза малко повече от пет минути. Кавон Скот с попадение от тройката намали изоставането на българския тим на 72:75 три минути и половина преди финала на мача, но баскетболистите на Ригас Зели ликуваха в края.

Най-резултатен за плевенчани беше Джейлан МакКлауд с 31 точки и 4 асистенции, а Кавон Скот добави 14 точки и 3 борби. Ноел Браун се отчете с 10 точки и 11 борби.

За тима от Латвия Франки Фидлър завърши с 26 точки, 8 борби и 4 асистенции.

Спартак Плевен ще гостува на Рилски спортист на 14 декември в следващия си двубой от Sesame Националната баскетболна лига, а три дни по-късно (17 декември) ще посрещне английския Нюкасъл Ийгълс в мач от Европейската северна лига.

Снимка: facebook.com/bcspartakpleven

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Играч на Финикс Сънс направи нещо, което никой не очакваше от него

Играч на Финикс Сънс направи нещо, което никой не очакваше от него

  • 9 дек 2025 | 18:12
  • 1241
  • 0
Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

Новобранец в НБА с историческо постижение, нареди се до Майкъл Джордан, Йокич и ЛеБрон

  • 9 дек 2025 | 17:44
  • 1186
  • 0
NBA вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

NBA вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

  • 9 дек 2025 | 16:48
  • 771
  • 0
Веско Веселинов: Пини накара децата да вярват, че няма невъзможни неща

Веско Веселинов: Пини накара децата да вярват, че няма невъзможни неща

  • 9 дек 2025 | 16:35
  • 568
  • 2
Коди Милър-Макинтайър сравни дербито между Цървена звезда и Партизан с гладиаторска битка

Коди Милър-Макинтайър сравни дербито между Цървена звезда и Партизан с гладиаторска битка

  • 9 дек 2025 | 16:17
  • 533
  • 1
Атаман към играч на Цървена звезда: Не е правилно, гледай си твоя отбор

Атаман към играч на Цървена звезда: Не е правилно, гледай си твоя отбор

  • 9 дек 2025 | 16:01
  • 1109
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Много голове и интересни резултати в Шампионската лига

Много голове и интересни резултати в Шампионската лига

  • 10 дек 2025 | 00:00
  • 15368
  • 4
Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

  • 10 дек 2025 | 00:02
  • 11892
  • 17
Неочакван герой реши проблемите на Барса

Неочакван герой реши проблемите на Барса

  • 9 дек 2025 | 23:58
  • 11754
  • 64
Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

Де Кетеларе вдъхнови Аталанта за обрат срещу Челси

  • 9 дек 2025 | 23:55
  • 7342
  • 11
Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

Байерн вече докосва директното класиране след бърз обрат, суперталант отново блести

  • 9 дек 2025 | 21:39
  • 14905
  • 41
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 12457
  • 5