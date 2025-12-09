Почина легендарен нападател на Селтик и Мъдъруел

На 79-годишна възраст почина легендарният нападател на Селтик и Мъдъруел Дикси Дийнс. Бившият национал на Шотландия има 184 мача и 124 гола във всички турнири за "зелено-белите" между 1971 и 1976 година, печелейки три титли на страната, две купи на Футболната асоциация и една купа на Лигата.

С екипа на Мъдъруел футболистът, чието истинско име е Джон Кели Дийнс, отбелязва 89 попадения в 198 двубоя.

Everyone at Celtic Football Club is deeply saddened at the news that Celtic legend and goalscoring hero, Dixie Deans has sadly passed away at the age of 79. — Celtic Football Club (@CelticFC) December 9, 2025

В кариерата си Дийнс играе още за Лутън и Карлайл в Англия, след което преминава в австралийския Аделаида Сити.

"Всички в Селтик са дълбоко натъжени от новината, че легендата и голмайстор Дикси Дийнс почина на 79-годишна възраст", се казва в съобщението в официалния сайт на шотландския гранд.