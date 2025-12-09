NBA вибрации в центъра на София: Бар PLAY събира феновете на баскетбола и хип-хопа

Баскетболът и хип-хопът винаги са вървели ръка за ръка – от уличните игрища до най-големите зали в САЩ. Тази култура вече си има нов дом в София – бар PLAY, който отвори врати на ул. „6-ти септември“ 21. Мястото залага на концепцията, че баскетболът е повече от спорт – той е ритъм, естетика и начин на живот. Именно тази връзка е във фокуса на първото голямо събитие на клуба.

Този петък стартира поредицата тематични партита Courtside Anthems – вечер, вдъхновена изцяло от атмосферата на NBA арените. Вместо стандартния клубен микс, селекцията ще включва траковете, които озвучават загрявките на отборите в Лигата и превръщат тайм-аутите в шоу.

Зад пулта застава DJ P.A., познат не само от парти сцената, но и като диджей на редица баскетболни събития у нас, което гарантира автентична атмосфера. Дрес кодът за вечерта е тематичен: баскетболни потници и джърсита на любими отбори, а ако нямаш отново си "добре дошъл".

Къде: Бар PLAY (ул. „6-ти септември“ 21) Кога: Този петък Вход: Свободен