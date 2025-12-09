Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Валтери Ботас започна работата си в Кадилак

Валтери Ботас започна работата си в Кадилак

  • 9 дек 2025 | 16:47
  • 263
  • 0

По-малко от 24 часа след финала на сезон 2025 във Формула 1 Валтери Ботас вече беше в базата на отбора на Кадилак в Силвърстоун, за да стартира подготовката си за сезон 2026 с американският тим.

Финландецът ще се завърне на стартовата решетка с най-новия екип в световния шампионат, а вчера той направи първата си официална визита във фабриката на Кадилак. Ботас използва момента да седне в карбоновото шаси, за да му бъде отлята седалка и да започне да се работи по неговата позиция в него.

Заедно с Ботас пилот на Кадилак догодина ще бъде Серхио Перес, който вече дори направи тест с американския тим, макар и със стар болид на Ферари. Мексиканецът беше свободен да направи това, тъй като за разлика от Ботас, той не беше обвързан с отбор през 2025 година. През изминалия сезон финландецът беше резерва в състава на Мерцедес и взе участие в няколко теста със Сребърните стрели, но нищо повече.

Снимки: Cadillac F1 Team

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

  • 9 дек 2025 | 13:20
  • 1238
  • 1
На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

  • 8 дек 2025 | 21:17
  • 1324
  • 2
Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

  • 8 дек 2025 | 19:51
  • 5629
  • 0
В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

  • 8 дек 2025 | 19:25
  • 2297
  • 0
Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

  • 8 дек 2025 | 19:14
  • 3349
  • 0
Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

  • 8 дек 2025 | 18:47
  • 2614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

Ботев (Враца) 0:0 Монтана

  • 9 дек 2025 | 17:29
  • 1706
  • 0
Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Митев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 3164
  • 1
По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

По-малко от месец след своето завръщане Херо отнесе солено наказание от БФС

  • 9 дек 2025 | 16:51
  • 3538
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76807
  • 33
Започна шестият кръг в Шампионската лига

Започна шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 17:25
  • 6001
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 11897
  • 6