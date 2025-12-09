Валтери Ботас започна работата си в Кадилак

По-малко от 24 часа след финала на сезон 2025 във Формула 1 Валтери Ботас вече беше в базата на отбора на Кадилак в Силвърстоун, за да стартира подготовката си за сезон 2026 с американският тим.

Финландецът ще се завърне на стартовата решетка с най-новия екип в световния шампионат, а вчера той направи първата си официална визита във фабриката на Кадилак. Ботас използва момента да седне в карбоновото шаси, за да му бъде отлята седалка и да започне да се работи по неговата позиция в него.

Заедно с Ботас пилот на Кадилак догодина ще бъде Серхио Перес, който вече дори направи тест с американския тим, макар и със стар болид на Ферари. Мексиканецът беше свободен да направи това, тъй като за разлика от Ботас, той не беше обвързан с отбор през 2025 година. През изминалия сезон финландецът беше резерва в състава на Мерцедес и взе участие в няколко теста със Сребърните стрели, но нищо повече.

Снимки: Cadillac F1 Team