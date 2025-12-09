Коди Милър-Макинтайър сравни дербито между Цървена звезда и Партизан с гладиаторска битка

Българският национал Коди Милър-Макинтайър изрази впечатленията си за съперничеството между своя клубен тим Цървена звезда и Партизан в Сърбия. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в петък в белградското дерби в Евролигата.

"Съперничеството между тези отбори е невероятно. Както и енергията, която усещаш", каза американският гард с български паспорт, цитиран от сръбското издание sportskacentrala.com. "Разбира се, лесно се усеща и омразата, но е и страхотно, защото единият отбор не може да живее без другия. Знаете ли, Цървена звезда не би бил от калибъра на Цървена звезда без Партизан и обратното", каза още 31-годишният баскетболист, който е играл и за отбора на Партизан през сезон 2020/2021.

"Определено прилича на гладиаторска битка. Клубове, които, така да се каже, се мразят, но не могат да живеят един без друг. Почти като филм", посочи Милър-Макинтайър.

Тимът на Цървена звезда е трети във временното класиране в Евролигата с актив от 9 победи и 5 загуби, а съставът Партизан е 16-и с 5 успеха и 9 поражения.

Снимки: Imago