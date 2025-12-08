50-годишната Оксана Чусовитина се подготвя, за да участва в квалификациите за Олимпиадата през 2028 г.

Бившата световна шампионка по спортна гимнастика Оксана Чусовитина, която навърши 50 години през юни, в момента тренира, за да участва в квалификациите за Олимпийските игри през 2028-а в Лос Анджелис.

Тя беше почетен гост на финала на Висшата лига по гимнастика за мъже и за жени в руската столица Москва.

„Финалът на Лигата по гимнастика беше великолепен, бях много развълнувана като гледах състезанието. Искам да се състезавам тук догодина. Ще говорим и ще обсъдим всичко“, каза тя пред ТАСС.

„Не планирах да ходя на Световното първенство в Джакарта тази година, реших да си взема почивка, за да подготвя тренировките си и за четирите уреда. В момента просто искам да тренирам и да не се разсейвам от състезания. Смятам спокойно да се подготвя, за да мога да се класирам за Олимпийските игри през 2028 година“, добави тя.

Чусовитина участва в осем поредни Олимпийски игри (от 1992 до 2021 година), но не успя да се класира за Игрите в Париж 2024. През годините спортистката се е състезавала за националните отбори на бившия СССР, Германия и Узбекистан. От 2013-а тя отново представя Узбекистан на международни състезания.