Капитанът на Монтана пропуска още един мач на отбора

  9 дек 2025 | 15:11
Капитанът на Монтана пропуска още един мач на отбора

Капитанът на Монтана 2003 Габриела Николова не замина с отбора за Баня Лука. 180-сантиметровата националка продължава да изпитва болки в кръста и все още няма изигран мач за шампиона на България през този сезон.

С лека травма от гостуването на Рилски спортист е Радостина Христова, но това няма да ѝ попречи да вземе участие в предстоящата среща с Орлови от 8-ия кръг на Адиатическата лига. Двубоят в зала "Обиличево" е в сряда от 18:00 часа. Монтана е единственият отбор, който до момента няма загуба в турнира - 6 победи от 6 мача.

