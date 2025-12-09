Ар Джей Барет ще пропусне още мачове от НБА

Крилото на Торонто Раптърс Ар Джей Барет ще пропусне поне още седмица за тима в НБА, след като му е била поставена инжекция в контузеното дясно коляно, съобщи ESPN.

25-годишният канадец получи травмата по време на двубоя срещу Бруклин Нетс на 24 ноември, когато се приземи неприятно след забивка. Оттогава той е пропуснал осем срещи и ще отсъства за поне още две тази седмица.

Този сезон Барет има средно по 19,4 точки на мач, което е най-слабото му представяне от 2020/21 насам, въпреки че стреля при 50,6-процентова успеваемост, което е рекорд за него, откакто играе в най-силното баскетболно първенство.

Торонто Раптърс е с баланс от 15-10 и заема 4-ото място в Източната конференция. Канадският отбор има пет загуби в последните шест мача и в следващата си среща приема Ню Йорк Никс в четвъртфиналите за НБА Къп. При победа тимът ще се изправи срещу победителя между Орландо Меджик и Маями Хийт на полуфиналите през уикенда.

Снимки: Gettyimages