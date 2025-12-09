Гран При на Абу Даби отбеляза рекордна посещаемост

Организаторите на Гран При на Абу Даби отбелязаха рекордна посещаемост в историята на надпреварата, породено от трибоя за световната титла във Формула 1 през 2025 година.

В хода на трите дни на състезателния уикенд на „Яс Марина“ общо 203 000 човека са посетили трасето за тренировките, квалификацията и състезанието. Това е увеличени с 11 000 души спрямо миналогодишното издание на надпреварата, което беше посетено от 192 000 човека.

Oscar gave it everything, from the first round to the last...



A huge overtake on his team mate to keep his title dreams alive 👊#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1NC7eQU0Dl — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

„Гран При на Абу Даби е най-очакваният уикенд в спортния календар на региона и ние се готвим за него цяла година – заяви от организаторите на надпреварата преди уикенда. – Тазгодишното издание на забележително, с повече фенове, повече състезания, повече забавления и вълнуващи нови преживявания на пистата и извън нея.“

Solid gold, baby 😍@LandoNorris is back in the @McLarenF1 MCL39 for post-season testing, sporting a special-edition gold helmet 💛#F1 pic.twitter.com/CLcqIBm3Fc — Formula 1 (@F1) December 9, 2025

Освен събитията на пистата тази година за феновете в Абу Даби имаше и много развлечения извън нея. Сред тях бяха концерти на Металика, Кейти Пери, Пост Малоун и други.

Снимки: Gettyimages