Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гран При на Абу Даби отбеляза рекордна посещаемост

Гран При на Абу Даби отбеляза рекордна посещаемост

  • 9 дек 2025 | 14:19
  • 321
  • 0

Организаторите на Гран При на Абу Даби отбелязаха рекордна посещаемост в историята на надпреварата, породено от трибоя за световната титла във Формула 1 през 2025 година.

В хода на трите дни на състезателния уикенд на „Яс Марина“ общо 203 000 човека са посетили трасето за тренировките, квалификацията и състезанието. Това е увеличени с 11 000 души спрямо миналогодишното издание на надпреварата, което беше посетено от 192 000 човека.

„Гран При на Абу Даби е най-очакваният уикенд в спортния календар на региона и ние се готвим за него цяла година – заяви от организаторите на надпреварата преди уикенда. – Тазгодишното издание на забележително, с повече фенове, повече състезания, повече забавления и вълнуващи нови преживявания на пистата и извън нея.“

Освен събитията на пистата тази година за феновете в Абу Даби имаше и много развлечения извън нея. Сред тях бяха концерти на Металика, Кейти Пери, Пост Малоун и други.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

Мерцедес и Ферари вече тестват активната аеродинамика на предните крила

  • 9 дек 2025 | 13:20
  • 906
  • 1
На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

На Острова кръстиха улица на Ландо Норис

  • 8 дек 2025 | 21:17
  • 1283
  • 2
Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

Решено: Норис ще се състезава с №1 догодина

  • 8 дек 2025 | 19:51
  • 5564
  • 0
В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

В Англия: Доктор Марко си тръгва от Ред Бул този месец

  • 8 дек 2025 | 19:25
  • 2240
  • 0
Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

Как стратегията на Макларън обезсили устрема на Верстапен

  • 8 дек 2025 | 19:14
  • 3249
  • 0
Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

Името Заубер изчезва от Формула 1 след 617 старта

  • 8 дек 2025 | 18:47
  • 2467
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Block Out: Константин Метев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

Block Out: Константин Метев е новият треньор на Димитър Калчев и Димитър Механджийски

  • 9 дек 2025 | 15:23
  • 1503
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 9 дек 2025 | 07:15
  • 76157
  • 33
Започва шестият кръг в Шампионската лига

Започва шестият кръг в Шампионската лига

  • 9 дек 2025 | 07:38
  • 4386
  • 3
Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

Ботев (Пловдив) отива на лагер в Турция, "канарчетата" уредиха пет контроли

  • 9 дек 2025 | 13:59
  • 1419
  • 1
Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

Интер и Ливърпул обещават здрава битка на "Сан Сиро"

  • 9 дек 2025 | 06:03
  • 6616
  • 3
Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата

  • 9 дек 2025 | 10:19
  • 9370
  • 5