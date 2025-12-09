Гран При на Абу Даби отбеляза рекордна посещаемост

Организаторите на Гран При на Абу Даби отбелязаха рекордна посещаемост в историята на надпреварата, породено от трибоя за световната титла във Формула 1 през 2025 година.
В хода на трите дни на състезателния уикенд на „Яс Марина“ общо 203 000 човека са посетили трасето за тренировките, квалификацията и състезанието. Това е увеличени с 11 000 души спрямо миналогодишното издание на надпреварата, което беше посетено от 192 000 човека.
„Гран При на Абу Даби е най-очакваният уикенд в спортния календар на региона и ние се готвим за него цяла година – заяви от организаторите на надпреварата преди уикенда. – Тазгодишното издание на забележително, с повече фенове, повече състезания, повече забавления и вълнуващи нови преживявания на пистата и извън нея.“
Освен събитията на пистата тази година за феновете в Абу Даби имаше и много развлечения извън нея. Сред тях бяха концерти на Металика, Кейти Пери, Пост Малоун и други.
Снимки: Gettyimages