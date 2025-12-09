Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ибрахим Кутулай: Шарунас Ясикевичус е продължил договора си с Фенербахче

Ибрахим Кутулай: Шарунас Ясикевичус е продължил договора си с Фенербахче

  • 9 дек 2025 | 14:01
  • 164
  • 0
Ибрахим Кутулай: Шарунас Ясикевичус е продължил договора си с Фенербахче

Старши треньорът на шампиона в Евролигата Фенербахче Шарунас Ясикевичус е продължил договора си с клуба. Това обяви бившият играч на "фенерите" Ибрахим Кутлуай.

Според Култлуай литовският специалист е сложил подписа си под контракт за 2+1 години, който влиза в сила от лятото на 2026-а.

Още през октомври президентът на Фенербахче Садетим Саран обяви намерение да предложи нов договор на треньора, а през ноември Джем Джърътчъ от борда на директорите също потвърди готовност Ясикевичус да бъде оставен да работи "още дълги години".

През миналата година грандът от Истанбул направи требъл с титлата и Купата в Турция и трофея в Евролигата, а самият Ясикевичус получи приза за "Треньор на годината" в най-силния европейски баскетболен клубен турнир.

Снимки: Imago

