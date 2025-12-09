Атаман към играч на Цървена звезда: Не е правилно, гледай си твоя отбор

Ергин Атаман коментира в предаването Euro Insiders изказванията на Чима Монеке относно игровото време на Ти Джей Шортс в Панатинайкос.

Треньорът на "зелените" даде обширно интервю, в което беше помолен да отговори на изявленията на играча на Цървена звезда относно начина, по който използва американския гард.

"Някои играчи коментират други отбори, вместо да гледат своите. Харесвам Монеке, но защо се случва това? Не е правилно. Нека се съсредоточат върху работата си. Никога не бих позволил на моите играчи да говорят за други играчи или треньори. По-добре е да се занимават със собствените си грешки. Можете да ме критикувате, нямам нищо против, но уважението е задължително. Това е работа на журналистите", заяви първоначално турският специалист.

След това той обясни своята философия: "Шортс е интелигентен и знае, че в моята система, ако си вършиш работата правилно, ще играеш. Ако не си добър в даден мач, ще останеш на пейката, дори и да си сред най-добрите. Например Нън беше фантастичен срещу Баскония, но седмица по-късно в Истанбул игра само 15 минути, защото не му беше ден. Слукас не беше щастлив, че не игра срещу Баскония, но след това направи невероятен мач. Моите играчи знаят, че ако се представят добре, ще получат време. Ако започваш като титуляр, добър си и не се изморяваш, може да играеш и 40 минути. Има моменти, когато разбирам, че някой няма добър ден и всички трябва да са готови. Целите се постигат чрез отборна химия".

Припомняме, че Чима Монеке изрази загрижеността си за своя приятел Ти Джей Шортс, казвайки: "Той е любимият ми човек на света, ще бъда кум на сватбата му. Винаги съм казвал, че той е най-добрият плеймейкър в Европа и не ми хареса начинът, по който се отнасяха с него в началото на сезона. Искам да играе 25 минути във всеки мач и да започва като титуляр. Това не се случваше. Като негов близък приятел, не искаш ли да го виждаш да играе 25-30 минути? Това е единствената ми грижа, когато гледам Панатинайкос. Сега виждаме нещо различно, той играе много повече и това ме интересува. Ако играе 30 минути, аз съм щастлив. Ако това продължи, тогава, разбира се, той пасва на Панатинайкос".

Снимки: Imago