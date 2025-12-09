Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) уреди три контроли

Спартак (Варна) уреди три контроли

  • 9 дек 2025 | 12:31
  • 145
  • 0
Спартак (Варна) уреди три контроли

Спартак (Варна) уреди три контроли по време на зимната подготовка. На 15 януари "соколите" ще играят срещу Фратрия на клубния си стадион. Гьоко Хаджиевски е бил треньор на наставника на "братлетата" Алексей Савинов по време на престоя си във ФК Баку - отбор, с който става шампион на Азербайджан през 2009 година.

Гьоко: Сега, когато имаме време за подготовка, ще покажем друго лице
Гьоко: Сега, когато имаме време за подготовка, ще покажем друго лице

На 24 януари варненци гостуват на Дунав в Русе, а последната проверка е срещу Миньор (Перник) на 29 януари.

Пламен Трендафилов

