Спартак (Варна) уреди три контроли

Спартак (Варна) уреди три контроли по време на зимната подготовка. На 15 януари "соколите" ще играят срещу Фратрия на клубния си стадион. Гьоко Хаджиевски е бил треньор на наставника на "братлетата" Алексей Савинов по време на престоя си във ФК Баку - отбор, с който става шампион на Азербайджан през 2009 година.

На 24 януари варненци гостуват на Дунав в Русе, а последната проверка е срещу Миньор (Перник) на 29 януари.



Пламен Трендафилов