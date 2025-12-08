Капитанът на Спартак (Варна): Преди месеци нямахме отбор, нямахме и треньор

Капитанът на Спартак Варна Деян Лозев отправи силно послание след последния мач на отбора от първенството за календарната 2025 година.

„Днес завърши първият дял от първенството. А само преди началото нямаше треньор, оставаха 14 дни до старта и дори не беше ясно дали ще има отбор. Влязохме в сезона с три контроли за десет дни, със състав от млади момчета и с минимални очаквания към нас”, написа Лозев.

“Мнозина ни бяха отписали още преди първия съдийски сигнал. Но Спартак показа характер – и на терена, и извън него. Опровергахме прогнозите, надминахме очакванията и доказахме, че духът е жив”, добави той.

“Може би финалът беше труден, но бъдещето е пред нас. Нито стъпка назад — винаги непримиримо напред! Винаги верни!“, написа още Деян Лозев.