Фенове на "соколите" заляха социалните мрежи

Спартак Варна изпрати един противоречив полусезон със силно начало и по-неприятен край. В последните шест срещи "соколите" не успяха да се поздравят с победа, инкасирайки пет загуби и записвайки едно равенство. Въпреки тежките моменти, най-вече породени от финансова криза и тежко наследство, оставено от старото ръководство, Спартак изгради един хомогенен отбор. Опитният наставник Гьоко Хаджиевски се довери на млади и перспективни играчи в колектив, при който Бернардо Коуто и Александре Нашименто Да Силва - Шанде бяха лидери, а младоците от школата на клуба Цветослав Маринов и Дамян Йорданов открития, които получиха признание и в младежкия национален отбор.

В последния мач срещу основния претендент за титлата Левски отборът получи огнена подкрепа, макар от по-малък брой привърженици. След двубоя феновете, мнозина от които помогнаха финансово в кампанията за оцеляване на клуба, заляха социалните мрежи с оптимизъм и надежда за по-успешно представяне през пролетта: "Живеем вече 107 години. Заедно сме по-силни. Правили сме го, ще го направим и сега. Винаги верни на Спартак", гласяха някои от призивите.

/Пламен Трендафилов/