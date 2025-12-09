Популярни
  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  Малик Бийзли каза дали отива в Партизан

Малик Бийзли каза дали отива в Партизан

  • 9 дек 2025 | 12:51
  • 323
  • 0
Малик Бийзли каза дали отива в Партизан

Гардът Малик Бийзли категорично опроверга слуховете, че е близо до трансфер в Партизан.

Името на американския реализатор, който е свободен агент, доминираше в трансферните новини през последните часове. Появиха се дори публикации, че е постигнал споразумение с белградския отбор за договор на стойност 2 милиона евро до края на сезона.

Подобно попълнение би подобрило значително Партизан, който изпитва трудности и заема 16-о място в класирането на Евролигата.

Самият Бийзли обаче се погрижи да изясни ситуацията, като напълно опроверга информацията. С лаконично, но силно изявление той определи публикациите като неверни.

"Не отивам в Сърбия", заяви той категорично чрез платформата Twitch. С тази позиция 29-годишният Бийзли дава ясно да се разбере, че негов приоритет остава намирането на договор в НБА.

Междувременно, агентът на играча - Брайън Джънгрийс, също коментира ситуацията и призна, че с Партизан са били водени разговори, но на този етап потенциално преминаване на Бийзли в тима от Белград не изглежда никак близо.

Снимки: Gettyimages

