Ще успее ли някой да спре Инес Фицджералд по пътя към трета поредна титла?

Има ли кой да попречи на Инес Фицджералд да спечели третата си поредна титла в категория до 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри?

Този въпрос е напълно резонен преди старта на шампионата в Лагоа на 14 декември. Съдейки по миналите ѝ постижения и настоящата ѝ форма, ще е необходимо нещо наистина специално и неочаквано от някоя от останалите 96 атлетки, записани за участие в надпреварата, която ще открие програмата на първенството.

Фицджералд помете конкуренцията, печелейки индивидуалните и отборните титли през 2022 и 2023 г. Още по-обезкуражаващ факт за нейните съпернички е, че 19-годишната британка, която ще се състезава при девойките до 20 г. до края на 2025 г., е подобрила значително формата си след защитата на титлата си в Анталия миналата година.

След пробивния си сезон на писта, Фицджералд с лекота печели състезания по крос-кънтри във Великобритания, водейки от самото начало. В последното си състезание преди Лагоа тя спечели британските квалификации в Ливърпул с невероятна преднина от 59 секунди пред Лизи Уелстед и Изабел Холт.

С Фицджералд начело, британките ще се стремят да продължат забележителната си серия от успехи в отборната надпревара при девойките до 20 години, след като са спечелили изумителните 15 от последните 20 отборни титли.

Най-голямото предизвикателство за Фицджералд, както в индивидуалната, така и в отборната надпревара, може да дойде от прогресиращия отбор на Норвегия. В състава му са европейската шампионка до 20 г. на 3000 метра стипълчейз Андреа Нигард Вие и Вилма Бекемоен Торбьорнсон, която завърши седма миналата година и е една от четирите състезателки от топ 8, които се завръщат на първенството.

Норвегия има успехи в състезанието при девойките до 20 години в миналото, като Каролине Грьовдал спечели титлата през 2009 г. Въпреки това скандинавската страна никога не е печелила отборен медал при жените в 27-те издания на надпреварата до 20 години на Европейското първенство по крос кънтри на SPAR.

Фактът, че за крайното класиране се зачитат резултатите само на три състезателки, може да се окаже предимство за норвежките, чиято трета бегачка вероятно ще бъде Венус Абрахам Тефера. Наскоро тя завърши втора след Нигард Вие в състезанието до 20 години на Северноевропейското първенство по крос кънтри в Каструп, Дания, където норвежките спечелиха отборната титла.

Успехът на Нигард Вие е забележителна история за преодоляване на трудности, след като по-рано тази година тя обяви, че е била диагностицирана с диабет тип 1 в началото на лятото.

"С времето открих какво работи за мен, както в тренировките, така и в ежедневието, въпреки че все още има възходи и падения. Наистина искам да покажа, че нищо не е невъзможно“, сподели тя.

Много други скорошни медалистки от Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере също ще се стремят да завършат сезона си с още един голям медал. Сред тях е и многостранно развитата германка Юлия Ерле, която се надява да спечели третия си медал на трета различна настилка в рамките на четири месеца.

След като спечели бронз на 5000 метра в Тампере, Ерле показа силата си, като се изкачи на върха на подиума в състезанието до 20 години на Световното първенство по планинско бягане в Канфранк, печелейки с преднина от над половин минута. Оттогава тя с лекота спечели националната си титла до 20 години в Дармщат и оглавява германския отбор, който ще има амбиции за отборен медал.

Миналата година Ерле изглеждаше напът да спечели бронзовия медал в индивидуалната надпревара, но беше изпреварена на дългата финална права в Анталия от датчанката София Тьогерсен, която хвана изтощената и обезсърчена Ерле точно на финалната линия.

Очаква се в надпреварата да се включат и трите медалистки от 5000 метра в Тампере 2025. Едибе Ягиз от Турция, която остана далеч на второ място зад Фицджералд, ще се бори за първия си индивидуален медал в крос кънтри, след като беше част от сребърния отбор на страната си през 2022 г.

Сред другите претендентки за медал са шведката Кармен Чернюл, медалистка на 1500 и 3000 метра от Европейското първенство по лека атлетика до 20 години, и швейцарката Ширин Кербер, която завърши осма миналата година.

Снимки: Gettyimages