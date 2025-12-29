Надер и Афонсо триумфираха на 10 км в Лисабон

Световният шампион на 1500 метра Исак Надер и двукратната медалистка от европейски първенства в зала Саломе Афонсо постигнаха убедителни победи в състезанието на 10 километра "Сао Силвестре де Лисабон" в събота вечер.

Надер спечели надпреварата при мъжете с време 28:33, изпреварвайки своя сънародник и португалски национал Дуарте Гомеш, който финишира за 28:44. При жените Афонсо триумфира с резултат 32:55, оставяйки на значителна дистанция зад себе си Соланж Жезус, чието време беше 33:37.

И Надер, и Афонсо бяха част от отбора на Португалия, който спечели сребърните медали в смесената щафета на Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа на 14 декември. В това състезание Надер пробяга последния пост за 4:16 минути – най-бързото време с четири секунди преднина, извеждайки Португалия от пето до второ място.

И двамата атлети са се насочили към сезона в зала през 2026 г., който ще завърши със Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март.

