Буркард и Брем с победи на 5 км в Ашау

Германските шампиони Елена Буркард и Флориан Брем триумфираха в бягането на 5 километра по време на предновогодишния крос в Ашау в събота (27-и).

Брем, който зае седмо място на 3000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г. и е двукратен национален шампион на 5000 метра, постигна рутинна победа с време 13:55 минути в традиционното състезание в края на годината.

Шампионката на Германия по крос-кънтри Буркард, която завърши осма на Европейското първенство по крос-кънтри, се завърна на по-твърда настилка, печелейки на шосе с резултат 16:05 минути.