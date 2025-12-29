Спринтьорската звезда Гаут Гаут купи къща на семейството си

Гаут Гаут използва нарастващата си слава по възможно най-благородния начин, като купи дом за семейството си в Куинсланд.

Атлетът от Куинсланд бързо се издигна до един от най-вълнуващите спринтьорски таланти на Австралия, поставяйки национални рекорди за своята възрастова група както на 100, така и на 200 метра, докато все още е тийнейджър.

Той също така е записвал бягания на 100 метра под 10 секунди с попътен вятър и е печелил значими национални отличия като медала "Бети Кътбърт“ за изключително представяне.

Бързият прогрес и рекордните времена на 18-годишния атлет го позиционират като бъдеща звезда на световната лекоатлетическа сцена и му спечелиха сравнения с ямайския световен шампион Юсейн Болт.

Въпреки че изгряващата звезда от Куинсланд все още не е олимпийски шампион, той вече започна да жъне финансови успехи.

Гаут наскоро подписа доходоносен договор на стойност 6 милиона долара с Adidas, избирайки ги пред конкуренти като Nike и Puma, за да се превърне в един от най-търсените млади спортисти в Австралия.

И той веднага оползотвори тези средства, закупувайки нов дом за семейството си в западната част на Бризбън.

"Определено е привилегия да мога да се отблагодаря на семейството си за това, което са ми дали“, каза той пред Nova FM.

"Когато пораснеш, една от мечтите ти е да купиш къща на родителите си или да им купиш кола, или неща от този род, а аз вече направих едно от тези неща.“

"Аз определено се гордея със себе си и понякога трябва да се ощипя, за да повярвам, знаейки, че съм само на 17, почти на 18, а вече съм постигнал тези велики неща.“

Докато Гаут съчетава образованието си с подготовката за предстоящите Игри на Британската общност през 2026 г. и Световното първенство за юноши, той е решен да остане здраво стъпил на земята, заобиколен от близките си.

"Те се отнасят с мен като с обикновения Гаут“, каза той.

"Знаете ли, аз не съм някаква суперзвезда, не съм най-бързият човек в света, аз съм просто обикновеният Гаут и определено мисля, че това ми помага много.“

Спринтьорът също така е съсредоточен върху изграждането на бъдеще извън пистата за бягане.

Той завърши 12-ти клас тази година и иска да учи психология в университет, но първо ще си вземе една година почивка, за да прочисти ума си и да се съсредоточи изцяло върху бягането.

"Мога да тренирам много по-ефективно, да се възстановявам по-добре и да имам повече енергия, за да се концентрирам върху самата тренировка, освен върху училището и домашните“, каза той.

"Няма да се промени твърде много, но определено ще ми помогне.“

Снимки: Gettyimages