Рейнолд Черуйот е уверен, че Кения ще спечели трета поредна световна титла в смесената щафета

Рейнолд Черуйот вярва, че силен първи пост може да помогне на Кения да си осигури историческа трета поредна титла в смесената щафета на Световното първенство по крос-кънтри. Световният бронзов медалист на 1500 метра е убеден, че може да осигури светкавичен старт за Кения, докато нацията се цели в трета поредна титла в смесената щафета на Световното първенство по крос-кънтри през 2026 г. в Талахаси, Флорида.

Кения ще пристигне в Съединените щати с мощен шестчленен състав, съчетаващ опитни шампиони и изгряващи таланти, готови да защитят световната си корона.

Отборът включва Рейнолд Черуйот, Пюрити Чепкируи, Джуди Кемунто, Уинфред Мбите, Даниел Мунгути и Дейвид Кипкоеч.

Като двукратен защитаващ титлата си шампион, източноафриканската атлетическа сила се стреми към исторически хеттрик. Неотдавнашната им доминация беше демонстрирана на първенството през 2024 г. в Белград, където квартетът, състоящ се от Рейнолд Черуйот, Вирджиния Нямбура, Мунгути и Чепкируи, спечели златото с време 22:15.

Тази победа последва триумфа им на състезанието през 2023 г. в Батърст, Австралия, където Емануел Уаньони, Мириам Чероп, Мунгути и Бренда Чебет записаха време 23:14, за да спечелят титлата пред Етиопия и страната домакин.

Целта на отбора на Кения е трета поредна победа в смесената щафета

На Рейнолд Черуйот, световен шампион за юноши под 20 години на 1500 метра от 2022 г., е поверена ключовата задача да бяга на първи пост – позиция, която според него е от решаващо значение за успеха на отбора.

"Вече решихме, че аз ще стартирам състезанието и след това ще предам щафетата на Чепкируи“, потвърди Черуйот, цитиран от The Star. "На Мунгути е отредена ролята на последен пост и той ще завърши състезанието за нас.“

Младата звезда подчерта, че бързият и агресивен старт е от съществено значение за поставянето на основите за поредната кенийска победа.

"Тъй като съм първият, който стартира, трябва да бъда бърз и агресивен по трасето“, заяви той. "Стартът е най-важната част от една щафета. Ако го направиш както трябва, изграждаш солидна основа за останалата част от отбора.“

Въпреки че признава силата на съперниците си на първия пост, Черуйот е решен да създаде ранно предимство. "Всеки стартиращ е силен; точно това търсят треньорите… някой, който може да даде на отбора солидна преднина, за да може останалите да надградят върху нея“, обясни той.

"Трябва да се уверя, че ще отворя разлика от 50 или дори 100 метра, за да не се налага следващият атлет да се мъчи да догонва групата“, добави той.

Рейнолд Черуйот напълно осъзнава напрежението, което идва с това да бъдеш отборът, който всички искат да победят. "Ние сме защитаващи шампиони и всички погледи ще бъдат насочени към нас. Трябва да сме в най-добрата си форма“, каза той.

Увереността му е подкрепена от личната му форма и силната дружба в отбора. "Тялото ми е добре, чувствам се отлично и съм готов за старта“, отбеляза той. "Химията в отбора е силна. Настроението е приповдигнато и всички са уверени. Нашата цел е да защитим короната си на всяка цена.“

Въпреки оптимизма си, Рейнолд Черуйот остава предпазлив по отношение на конкуренцията, определяйки Австралия като сериозна заплаха. "Австралия има силен отбор и може да представлява предизвикателство, но съм сигурен, че ще бъдем готови да се справим с тях“, заключи той.

Снимки: Gettyimages