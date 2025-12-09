Тимът на Илия Груев ще опита да привлече крило от Барселона

Ръководството на Лийдс, където играе българският национал Илия Груев, обмисля да направи опит да привлече крилото на Барселона Рууни Бардагджи, информира “Фихаес”. Шведското крило пристигна срещу 2.5 милиона евро през лятото на “Камп Ноу” от Копенхаген и постепенно се интегрира в системата на Ханзи Флик. Очаквано той се появява от пейката, но до момента записа 1 гол и 2 асистенции в 10 мача за каталунците в Ла Лига и Шампионската лига, а с изявите си вече започна да привлича вниманието на други клубове. От Лийдс обмислят да отправят запитване за възможността да вземат играча под наем до лятото.

Руни Барджи - новата шведска футболна перла, по която въздишат Челси, Аякс, Байерн и Барселона

Шефовете на каталунците вероятно биха обмислили на подобен вариант, който би позволил на играча да получи повече игрови минути в желанието си да се развива, а в същото време и да увеличи цената си. В същото време йоркшърци продължават тежката си битка за оцеляване. До момента те имат 15 точки и се намират на 16-ото място в класирането на Премиър лийг. Тимът на Илия Груев обаче е отбелязал едва 19 попадения в 15 мача и от “Еланд Роуд” искат да засилят конкуренцията в офанзивен план. Именно млад и амбициран футболист като Руни Бардагджи би бил отличен вариант за атаката на Даниел Фарке.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages