Сегер приключи с ЦСКА?

Неуспешната авантюра на Дейвид Сегер с ЦСКА може да се счита за приключила, пише "Тема Спорт". Шведският халф не попада в сметките на Христо Янев и е малко вероятно да се появи в игра в ключовия сблъсък с Локомотив (София) за Купата на България в събота (13 декември) от 18:00 ч.

Лятното попълнение на "червените" така и не успя да се наложи в състава, като е последна опция за халфовата линия. В последните мачове дори централният защитник Адриан Лапеня бе предпочитан пред него, като испанецът влизаше в средата на терена, а Теодор Иванов действаше на неговото място като партньор на Делова в ядрото на ариергарда.

Вече се появиха информации, че ЦСКА планира раздяла с 26-годишния Сегер, а последните седмици само затвърдиха това намерение. Шведът остана неизползвана резерва в 4 от предишните 6 двубоя на "армейците", като получи шанс да започне при домакинството на Локо (Пловдив) заради наказание на Бруно Жордао. Тогава обаче също не впечатли с изявите си и бе заменен от Христо Янев в 62-рата минута.

Сегер бе привлечен през лятото за 400 000 евро от Йостер. Той се обвърза с клуба до лятото на 2028 г., след като преди това никога не бе играл извън пределите на родината си. Скандинавецът обаче така и не успя да се адаптира към условията у нас и през зимата ЦСКА ще потърси вариант за раздяла с него.

В Швеция вече писаха, че елитният местен Юргорден следи ситуацията около бившия капитан на Йостер. Ако не успеят да намерят клуб за халфа, "червените" най-вероятно ще разтрогнат договора му по взаимно съгласие. Самият футболист също не се чувства щастлив да бъде твърда резерва в ЦСКА.