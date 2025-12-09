Аморим: Беше добра вечер

След убедителната победа (4:1) на Манчестър Юнайтед като гост на Уулвърхамптън в понеделник вечерта, мениджърът Рубен Аморим изрази задоволството си от представянето на „червените дяволи“ и направи сравнение с миналия сезон.

„Мисля, че започнахме мача много добре. Отбелязахме гол и оставихме Уулвс да се съвземат малко. Допуснахме гол в последната атака на първото полувреме, но през второто полувреме имахме добър ритъм и взехме правилни решения. Завършихме мача, а Уулвс са в труден момент. Беше добра вечер“, подчерта треньорът пред микрофоните на Sky Sports.

„Отбелязахме четири гола, но имахме много опити, така че не мога да кажа, че сме по-ефективни. Мисля, че се подобрихме много в сравнение с миналия сезон. Създаваме много повече възможности, отбелязваме повече голове и имаме повече реални опасни ситуации, така че съм много доволен от това“, продължи Аморим.

„Трябва да спечелим следващия мач, този вече е минало. Да вървим!“, завърши португалският треньор.

В момента Манчестър Юнайтед е шести във Висшата лига, само на точка от Кристъл Палас, който е на място за достъп до Шампионската лига на УЕФА.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages