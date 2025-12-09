Ланс подписа договор с колумбийски защитник

Френският елитен Нант, който в момента е на предпоследното място в класирането на Лига 1, обяви официално привличането на колумбийския защитник Дейвер Мачадо.

"Нант и Дейвер Мачадо достигнаха до съгласие за пристигането на колубмийския ляв защитник, който е ангажиран като джокер и подписа договор за две години и половина", написаха "канарчетата".

Досега 32-годишният защитник бе футболист на Ланс, но бе освободен, тъй като почти не играе, а несменяем титуляр на неговия пост е Матьо Юдол. Самият футболист търси повече време за игра, за да се бори за място в разширения тим на Колумбия за Световното първенство през следващото лято.

Мачадо има 117 мача за Ланс, в които е вкарал 9 гола, където играе от лятото на 2021. До момента като леви защитници за Нант без голям успех играха Никола Коца и халфът Луи Леру, който се контузи и мястото му зае Луис Кастро.

Мачадо има и 12 срещи за националния тим на Колумбия. Нант има равни точки с последния Мец, като през уикенда му предстои гостуване на намиращия се в добра форма отбор на Анже.

