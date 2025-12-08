Юли Петков: След такова себераздаване и точката е успех

Помощник-треньорът на Славия Юлиан Петков говори след равенството на своя тим с Лудогорец. Двата тима не се победиха и направиха 1:1 в Разград.

Славия не се даде на Лудогорец в здрав сблъсък в Разград

“Доволен съм. Поздравявам момчетата, защото изиграха изключителен мач срещу Левски и виждате, че това беше тактическо надлъгване днес. Виждате, че се прибрахме по-назад и играхме на контраатака, защото имаше лека умора. В 47-ата минута при ситуацията с Гермуш, ако беше отбелязан втори гол, щяхме да си тръгнем с трите точки. След такова себераздаване и точката е успех.

Усети се умората. На 70-ата минута Иван Минчев беше на 10-11 километра. Опитахме се да освежим. През седмицата работихме за възстановяването на футболистите, за да можем да направим един хубав мач.

Момчетата разбраха всичко от първия ден, в който Ратко дойде. Най-вече да има едни рамки и правила, които всички да спазват. Опитните дават тон на младите. Имаме страхотни футболисти, за които ще се говори. Кристиан Балов изигра един страхотен двубой днес. Има една добра сплав между млади и опитни.

Това постигнаха самите футболисти, за да се говори за толкова поредни победи. Правим всичко възможно всеки да се съобразява с нас и да вървим нагоре”, заяви Петков.