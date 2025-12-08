Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Станислав Митков: Можех без проблеми да си взема златото, но малко не ми достигна

Станислав Митков: Можех без проблеми да си взема златото, но малко не ми достигна

  • 8 дек 2025 | 17:46
  • 163
  • 0

Младата надежда на българското таекуондо Станислав Митков записа поредния голям успех за България. Две седмици след като стана европейски шампион за юноши, Митков грабна среброто на Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 г. Надпреварата, която се проведе в Найроби, събра най-добрите таекуондисти от цял свят. Днес националите се завърнаха в България.

Ето какво сподели Митков при завръщането си на родна земя: “Емоцията е уникална. Чувството е неповторимо и всичко е прекрасно. Можех без проблеми да си взема златото, но малко не ми достигна. Състезанието беше изключително трудно, за първи път играя толкова много рундове. Това сребро със сигурност ме мотивира и след 2 години в България със сигурност ще има повече злата и повече медали.”

Цялото интервю със Станислав Митков може да намерите във видеото.

Снимки: Startphoto

