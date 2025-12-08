Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Християн Георгиев: Догодина се надявам се злато на Европейското за мъже

Християн Георгиев: Догодина се надявам се злато на Европейското за мъже

  • 8 дек 2025 | 17:41
  • 173
  • 0

Християн Георгиев донесе втори медал за България от Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години в Найроби (Кения). Българинът взе бронз в категория до 54 килограма. Днес националите се завърнаха на родна земя.

Ето какво сподели Георгиев на софийското летище: “Наистина много силна година за мен. След петото място на Световното за мъже и жени сега най-накрая с медал и от Световното под 21 години. Със сигурност можеше и златен медал да взема. На полуфинала съдиите решиха, че при равен резултат съперникът ми трябва да вземе мача. Другата година целта ми е златен медал от Европейското за мъже и жени.”

Цялото интервю с Християн Георгиев може да намерите във видеото.

Снимки: Startphoto

