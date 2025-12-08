Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Орела: ЦСКА 1948 е най-добре окомплектованият отбор, разочаровани се, че не го победихме

Орела: ЦСКА 1948 е най-добре окомплектованият отбор, разочаровани се, че не го победихме

  • 8 дек 2025 | 17:12
  • 435
  • 0

Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов обяви след нулевото равенство срещу ЦСКА 1948 в София, което донесе първа точка като гост на тима от Североизточна България, че отборът му е можел и да спечели срещата.

"Има по-скоро разочарование, че можеха да бъдат три точки. Имахме реални шансове да спечелим мача. Не, че не се радваме, първи положителен мач като гост. Не че не направихме грешки, които те не оползотвориха.

Играхме добре. Създадохме положения, които не вкарахме. Играем и точната дума е, че се мъчим. Някъде успяхме, някъде - не.

Изиграхме и други много силни мачове, в които не успяхме да победим. Срещу Спартак играхме най-силно. Като селекция ЦСКА 1948 е най-добре окомплектован. Почти ги обезличихме.

Сега ни предстоят финалните двубои срещу отбори от нашата черга. Друга цел не ни предстои. Единствено спасението да останем в efbet Лига.

Има хора, които ще освободим. Искаме да надградим. Ще преценим, с кого да се разделим след последния мач за Купата, където имаме амбиции да продължим.

Купата не може да бъде приоритет за Добруджа, но в крайна сметка последен мач в Добрич и ще се мъчим да го спечелим", заяви Орела.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

Георги Чиликов: Първото място на Левски е здравословно за нашия футбол

  • 8 дек 2025 | 13:46
  • 3006
  • 3
ЦСКА обяви програмата до последния мач за годината

ЦСКА обяви програмата до последния мач за годината

  • 8 дек 2025 | 13:40
  • 1291
  • 0
Добри Козарев: Отстъплението е сериозно, разочаровани сме

Добри Козарев: Отстъплението е сериозно, разочаровани сме

  • 8 дек 2025 | 13:25
  • 787
  • 0
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 39920
  • 46
Благо Георгиев: Трябва да направят формата на Световното с 200 отбора, за може и България да се класира

Благо Георгиев: Трябва да направят формата на Световното с 200 отбора, за може и България да се класира

  • 8 дек 2025 | 12:21
  • 897
  • 4
Готова е програмата на Розова долина

Готова е програмата на Розова долина

  • 8 дек 2025 | 11:57
  • 573
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

Лудогорец 0:1 Славия, шок за "орлите" в 30-ата секунда

  • 8 дек 2025 | 17:30
  • 11781
  • 42
Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

  • 8 дек 2025 | 17:34
  • 5347
  • 0
Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

Никола Цолов получи трофея си за второто място във Формула 3 през 2025 година

  • 8 дек 2025 | 17:56
  • 849
  • 0
ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

ЦСКА 1948 отново се спъна в Добруджа и пропусна да скъси дистанцията до Левски

  • 8 дек 2025 | 16:52
  • 19804
  • 56
Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

Потвърдено: Салах остана извън групата на Ливърпул за гостуването на Интер

  • 8 дек 2025 | 17:09
  • 4766
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 39920
  • 46