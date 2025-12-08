Орела: ЦСКА 1948 е най-добре окомплектованият отбор, разочаровани се, че не го победихме

Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов обяви след нулевото равенство срещу ЦСКА 1948 в София, което донесе първа точка като гост на тима от Североизточна България, че отборът му е можел и да спечели срещата.

"Има по-скоро разочарование, че можеха да бъдат три точки. Имахме реални шансове да спечелим мача. Не, че не се радваме, първи положителен мач като гост. Не че не направихме грешки, които те не оползотвориха.

Играхме добре. Създадохме положения, които не вкарахме. Играем и точната дума е, че се мъчим. Някъде успяхме, някъде - не.

Изиграхме и други много силни мачове, в които не успяхме да победим. Срещу Спартак играхме най-силно. Като селекция ЦСКА 1948 е най-добре окомплектован. Почти ги обезличихме.

Сега ни предстоят финалните двубои срещу отбори от нашата черга. Друга цел не ни предстои. Единствено спасението да останем в efbet Лига.

Има хора, които ще освободим. Искаме да надградим. Ще преценим, с кого да се разделим след последния мач за Купата, където имаме амбиции да продължим.

Купата не може да бъде приоритет за Добруджа, но в крайна сметка последен мач в Добрич и ще се мъчим да го спечелим", заяви Орела.