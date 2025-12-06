Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец представи нов треньор, работил с Юрген Клоп

Лудогорец представи нов треньор, работил с Юрген Клоп

  • 6 дек 2025 | 14:34
  • 1987
  • 3
Лудогорец представи нов треньор, работил с Юрген Клоп

Англичанинът Джон Филипс бе назначен за кондиционен треньор на Лудогорец. Британецът влиза в щаба на новия наставник на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо.

Джон Филипс е висококвалифициран специалист с богат международен опит. Последно работи като оглавяващ и контролиращ кондиционния процес на отборите в групата "Ред Бул Сокър", където негови шефове са Юрген Клоп и Марио Гомес. Бил е ръководител на научната и тренировъчната дейност в Английската футболна асоциация.

Нападател се завръща в Лудогорец
Нападател се завръща в Лудогорец

Филипс има сериозен опит и в клубни отбори. Между 2020 г. и 2022 г. е част от руския ФК Краснодар, а преди това работи в Малмьо, Ал Ахли, Куинс Парк Рейнджърс, Нантонг Жиюн и Саутхамптън. Професионалната му кариера започва именно в клуба от Южна Англия, където участва в развитието на редица играчи, впоследствие превърнали се в световни звезди - Гарет Бейл, Тио Уолкът, Нейтън Дайър и Алекс Окслейд-Чембърлейн.

"Впечатлен съм от Лудогорец. Отборът се представя невероятно през последните 14 години. Привлича ме проектът и визията за бъдещето в Лудогорец", заяви Джон Филипс.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Втора лига на живо: Вихрен поведе в Плевен

Втора лига на живо: Вихрен поведе в Плевен

  • 6 дек 2025 | 14:00
  • 3293
  • 0
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 18224
  • 35
Мартин Георгиев след успеха срещу Левски: Абонаментът е подновен

Мартин Георгиев след успеха срещу Левски: Абонаментът е подновен

  • 6 дек 2025 | 12:50
  • 1120
  • 7
ПФК Ботев се оплака от стадион "Локомотив": Изключително тежък терен

ПФК Ботев се оплака от стадион "Локомотив": Изключително тежък терен

  • 6 дек 2025 | 12:42
  • 722
  • 1
Локо (Пд) вдигна Лами за мача с Арда

Локо (Пд) вдигна Лами за мача с Арда

  • 6 дек 2025 | 12:26
  • 517
  • 0
Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка на "Тича", Жордао се завръща

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за сблъсъка на "Тича", Жордао се завръща

  • 6 дек 2025 | 12:23
  • 2814
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

Локомотив (Пд) 0:1 Арда, Патрик Луан бележи

  • 6 дек 2025 | 15:15
  • 5204
  • 1
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 18224
  • 35
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 4569
  • 4
Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

  • 6 дек 2025 | 07:45
  • 12275
  • 13
Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

Астън Вила 1:0 Арсенал, Мати Кеш даде преднина на домакините

  • 6 дек 2025 | 13:48
  • 2292
  • 9
Втора лига на живо: Вихрен отново поведе в Плевен

Втора лига на живо: Вихрен отново поведе в Плевен

  • 6 дек 2025 | 14:00
  • 3293
  • 0