Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Гресие потвърди участие на Европейското по крос-кънтри

Гресие потвърди участие на Европейското по крос-кънтри

  • 8 дек 2025 | 14:53
  • 71
  • 0
Гресие потвърди участие на Европейското по крос-кънтри

Френският лекоатлет Джими Гресие обяви, че ще се състезава на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа (Португалия) на 14 декември.

Решението на Гресие идва след убедителната му победа в шосейното бягане Course de l’Escalade в Женева в неделя. Това беше първото му състезание след Световното първенство по лека атлетика в Токио, където той спечели златен медал на 10 000 метра и бронз на 5000 метра.

Предстоящото състезание ще бъде първо участие за Гресие на Европейското първенство по крос-кънтри от Дъблин 2021. Тогава французинът спечели отборно злато и индивидуален бронз при мъжете, финиширайки зад Якоб Ингебригтсен.

Гресие има впечатляваща история в надпреварата, включваща три поредни индивидуални и отборни титли в категорията до 23 години между 2017 и 2019 г. Той също така е печелил отборни титли и при юношите до 20 години през 2015 и 2016 г.

Предвид отсъствието на Ингебригтсен, Гресие е смятан за основен фаворит за спечелването на трета титла на трета различна настилка през 2025 г. Освен златото на 10 000 метра от Световното първенство, по-рано през април той триумфира и в полумаратона на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен с време 59:45.

През 2025 г. той също така подобри европейските рекорди на 5000 метра в зала (12:54.92) и на 5 км шосейно бягане (12:57).

В по-дългосрочен план Гресие се стреми и към първото си участие при мъжете на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси (САЩ) на 10 януари.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Беатрис Чебет разкри как подготвя следващото поколение кенийски лекоатлетки

Беатрис Чебет разкри как подготвя следващото поколение кенийски лекоатлетки

  • 8 дек 2025 | 13:13
  • 215
  • 0
Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

Олимпийският шампион в триатлона Алекс Ий записа второто най-добро време в историята на британския маратон

  • 8 дек 2025 | 13:03
  • 285
  • 0
Тихомир Иванов: Вече почти съм напълно обратно в нормалния тренировъчен процес

Тихомир Иванов: Вече почти съм напълно обратно в нормалния тренировъчен процес

  • 7 дек 2025 | 20:02
  • 1114
  • 1
Джепкосгей и Корир спечелиха маратона на Валенсия с отлични резултати

Джепкосгей и Корир спечелиха маратона на Валенсия с отлични резултати

  • 7 дек 2025 | 14:05
  • 931
  • 0
Мерлин Хумел с нов треньор и лагер в Южна Африка

Мерлин Хумел с нов треньор и лагер в Южна Африка

  • 7 дек 2025 | 13:52
  • 603
  • 0
Лайлс се завръща в Бостън, Уайтман и Фишър в зрелищен сблъсък на 2000 метра

Лайлс се завръща в Бостън, Уайтман и Фишър в зрелищен сблъсък на 2000 метра

  • 7 дек 2025 | 13:43
  • 740
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

ЦСКА 1948 0:0 Добруджа

  • 8 дек 2025 | 15:00
  • 1482
  • 1
Лубе събира Алекс и Мони Николови!

Лубе събира Алекс и Мони Николови!

  • 8 дек 2025 | 14:13
  • 7336
  • 3
Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

Драма в голям български клуб, шефовете предложиха на всички играчи да напуснат тима

  • 8 дек 2025 | 12:55
  • 21274
  • 30
Левски застана твърдо зад Асен Митков

Левски застана твърдо зад Асен Митков

  • 8 дек 2025 | 09:14
  • 25251
  • 44
Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

Ще продължи ли възходът на Лудогорец, или Славия ще нанесе нов удар?

  • 8 дек 2025 | 07:00
  • 9956
  • 31
Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

Ще подкрепи ли отново ръководството на Ливърпул Арне Слот и ще бъде ли наказан Мохамед Салах?

  • 8 дек 2025 | 09:55
  • 10968
  • 18