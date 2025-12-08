Гресие потвърди участие на Европейското по крос-кънтри

Френският лекоатлет Джими Гресие обяви, че ще се състезава на Европейското първенство по крос-кънтри, което ще се проведе в Лагоа (Португалия) на 14 декември.

Решението на Гресие идва след убедителната му победа в шосейното бягане Course de l’Escalade в Женева в неделя. Това беше първото му състезание след Световното първенство по лека атлетика в Токио, където той спечели златен медал на 10 000 метра и бронз на 5000 метра.

Предстоящото състезание ще бъде първо участие за Гресие на Европейското първенство по крос-кънтри от Дъблин 2021. Тогава французинът спечели отборно злато и индивидуален бронз при мъжете, финиширайки зад Якоб Ингебригтсен.

Гресие има впечатляваща история в надпреварата, включваща три поредни индивидуални и отборни титли в категорията до 23 години между 2017 и 2019 г. Той също така е печелил отборни титли и при юношите до 20 години през 2015 и 2016 г.

Предвид отсъствието на Ингебригтсен, Гресие е смятан за основен фаворит за спечелването на трета титла на трета различна настилка през 2025 г. Освен златото на 10 000 метра от Световното първенство, по-рано през април той триумфира и в полумаратона на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен с време 59:45.

През 2025 г. той също така подобри европейските рекорди на 5000 метра в зала (12:54.92) и на 5 км шосейно бягане (12:57).

В по-дългосрочен план Гресие се стреми и към първото си участие при мъжете на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси (САЩ) на 10 януари.

