Афонсо е готова за силна 2026 г. след европейския медал в Лагос

Стабилният възход на Саломе Афонсо в европейските състезания по бягане на средни разстояния е изграден върху постоянство, самообладание и нарастваща способност да се представя на най-големите етапи. Португалската атлетка се радва на забележителен сезон 2025 на закрито, печелейки сребро на 1500 м и бронз на 3000 м на Европейското първенство на закрито, преди да подчертае шампионската си стойност на открито на Европейското първенство по крос-кънтри.

На родна земя в Лагоа Афонсо беше въвлечена в действие почти веднага след пристигането си от височинния лагер в Южна Африка. Състезанията по крос-кънтри не бяха част от първоначалните зимни планове. Но заедно с приятеля си и световен шампион на 1500 м Исак Надер, тя отговори на късно обаждане от федерацията домакин да участва в смесената щафета. Поемайки щафетата на 12-то място, Афонсо постигна едно от забележителните спънки за деня, като постигна 4:35 на третия етап, за да върне Португалия в борбата за титлата. Тя предаде щафетата на пето място на Надер, който се промъкна през всичките групи, за да осигури дългоочаквания медал за домакините.

Вдъхновена от домашната подкрепа

Имаше тревожни моменти по средата на състезанието. “Очаквахме медал, но крос-кънтри е непредсказуем“, обясни тя. “В един момент осъзнахме, че сме малко по-назад, отколкото си мислехме. Въпреки това вярвахме, че можем да се възстановим и накрая успяхме да вземем сребърния медал.“

Атмосферата изигра решаваща роля. Състезавайки се пред партизанска публика, Афонсо усети подем, който само домашно първенство може да осигури. “Беше лудост. Публиката винаги ни натискаше. Това ти дава различна атмосфера, различна сила и наистина променя крайния резултат.“

За споделеното преживяване с Надер тя добави: “Забавно е, защото сме заедно 24/7, а след това отново сме заедно в щафетата. Да извървим пътуването заедно и след това да направим щафета заедно е олицетворение на това.“

Световна и европейска слава на хоризонта

Лагоа завърши година, в която 28-годишната Афонсо потвърди статута си на претендентка за пробив на подиума на международната сцена. В Апелдорн през 2025 г., нейният сребърен медал на 1500 м подчерта нейната тактическа осъзнатост и бързина на финиширане, докато бронзовият медал на 3000 м демонстрира нарастваща сила и обхват.

Освен това, тя завърши и на отлично второ място за Португалия на 1500 м на Европейското отборно първенство по лека атлетика в Мадрид през 2025 г., Първа дивизия.

След интензивен период на пътуване и състезания Афонсо ще си вземе кратка коледна почивка, преди да се върне към тренировките, вероятно обратно към южноафриканското слънце и надморска височина в Почефструм. След това фокусът ще се насочи твърдо към предстоящата зима.

“Най-голямата цел е Световното първенство на закрито в Торун, а след това Европейското първенство в Бирмингам“, каза тя.

Що се отнася до дистанциите, 1500 м остава основната ѝ дисциплина, въпреки че запазва отворени варианти. “Мисля, че ще бъде 1500 м, но има и малко място за 5 км. Все още се опитваме да го разберем.“

С осигурени медали на закрито, запомнящо се домашно първенство зад гърба си и партньорство в тренировките и състезанията, което носи едновременно баланс и мотивация, Саломе Афонсо навлиза в новата година с твърд инерционен импулс на нейна страна.