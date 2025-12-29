Шели-Ан Фрейзър-Прайс сподели, че преминава през процес на скърбене след оттеглянето си

Легендарната ямайска спринтьорка Шели-Ан Фрейзър-Прайс разкри защо оттеглянето ѝ от спорта я е оставило в състояние на скърбене, докато продължава да свиква с новата си реалност. Според иконата в леката атлетика краят на кариерата ѝ е сравним с внезапната загуба на любим човек, която изисква време за преодоляване.

Фрейзър-Прайс сложи край на своята знаменита 18-годишна кариера през септември, когато спечели сребърен медал в щафетата 4x100 метра на Световното първенство в Япония през 2025 г.

Това е кариера, която ѝ донесе множество медали, включително пет световни титли на 100 метра и два олимпийски златни медала в същата дисциплина, както и редица рекорди. След толкова дълго време, прекарано в следване на строг режим, невъзможността да го прави вече се отразява на 38-годишната атлетка.

Фрейзър-Прайс сподели, че макар пенсионирането да е приятно, страничните ефекти включват трудности в приспособяването към новата реалност, което усеща като загуба на близък човек. Затова е решила да премине през процеса на скърбене, за да може напълно да осъзнае промяната.

"В момента всичко се свежда до пренастройване и до това да си позволя да се освободя от напрежението“, заяви Фрейзър-Прайс пред индийската медия Sports Star.

"Изминаха 18 години. Някои хора си мислят, че си имал страхотна кариера и всичко е прекрасно. Но това все пак е нещо, което си правил много дълго време – 18 години. Така че все още трябва да преминеш през процеса на скърбене. И мисля, че в това няма нищо лошо. Осъзнавам, че вече не трябва да ставам в пет часа сутринта. Не трябва да ходя на тренировка всеки ден. Реалността е, че това беше нещо, което обичах“, добави майката на едно дете.

"Това не беше просто хоби. Беше ежедневие. Беше част от това, което съм. Нещо, което ми даде толкова много различни платформи и ми позволи достъп до различни среди.“

Фрейзър-Прайс потвърди, че е посветила времето си на своите бизнес начинания, както и на сина си, който вече получава цялото ѝ внимание, след като години наред е трябвало да се справя с отсъствието на майка си, докато тя е пътувала по света, за да се състезава.

Снимки: Gettyimages