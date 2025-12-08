Популярни
  • 8 дек 2025 | 14:48
  • 192
  • 0
Мениджърът на Тотнъм засипа с похвали Краси Балъков

Българският финансист Кирил Евтимов присъства на мача от Висшата лига между Тотнъм и Брентфорд в Лондон. "Шпорите" записаха първа домакинска победа в шампионата от август насам, побеждавайки с 2:0 бившия отбор на своя сегашен мениджър Томас Франк. Именно с него Евтимов успя да се види след края на двубоя и да размени няколко думи с датския специалист, който се сети за един от най-великите ни футболисти за всички времена Красимир Балъков.

"Имахте страхотен отбор през 94-та година, но на мен ми се е запечатал друг спомен в съзнанието, малко по-късно. Дания игра с България в Копенхаген, Балъков тогава направи супер мач. През цялото време вещо дирижираше играта ви, беше неуморим, а накрая дори подаде и за вашия гол. Направи ми огромно впечатление, а изумлението ми бе, че тогава той беше на сериозна футболна възраст", не скри суперлативите си за легендарния ни халф Томас Франк.

Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август
Симонс вдъхнови Тотнъм за първа домакинска победа от август

52-годишният специалист визира квалификацията за Световното първенство през 2002 година, когато на 11.10.2000 г. завършихме 1:1 на "Паркен". Именно Балъков подаде за изравнителното попадение на Димитър Бербатов. Голът на Бербо в мрежата на Петер Шмайхел бе първият му във важен мач с националната фланелка, след като 8 месеца по-рано беше пронизал Чили при загуба с 2:3 в контрола.

След края на срещата им Евтимов подари на Томас Франк брандирана торбичка на България с родни сувенири. Освен с него, бургазлията се засече с легендата на Тотнъм и посланик на клуба Ледли Кинг, който беше 2 сезона съотборник на Бербатов на "Уайт Харт Лейн".

Снимки: Gettyimages

