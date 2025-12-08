Канте бил близо до трансфер във ФК Париж

Мажоритарният собственик на ФК Париж Антоан Арно разкри, че Н'Голо Канте е искал да премине в клуба. С него са били започнати преговори, както и с агента му, и те са стигнали много далеч.

"За много малко не станаха нещата през лятото. Жалко е и бях тъжен, че не дойде. Мисля, че и той искаше да дойде, но клубът му Ал-Итихад не го пусна. Уважаваме това. Жалко е, защото с Н'Голо Канте в отбора, щяхме да имаме допълнителна динамика и можеше да имаме още пет точки в класирането. Но това вече не е актуално", каза Арно в интервю за "Екип".

🚨 𝗡’𝗚𝗢𝗟𝗢 𝗞𝗔𝗡𝗧𝗘́ 🇫🇷 𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘𝗥 𝗔𝗨 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗙𝗖, confirme Antoine Arnault. 🤯💙🤍



🗣️ « C'est dommage parce qu'avec N'Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien 5 points de plus au… pic.twitter.com/KAUUzSefso — Actu Foot (@ActuFoot_) December 8, 2025

Той обаче не пожела да коментира случая с Люка Стасен от Сент Етиен, за когото също се говореше, че е пред трансфер в отбора от френската столица. "Няма да говоря за него, но се възползвам от случая да предам ясно едно съобщение. Моето семейство не дойде в клуба, за да прави глупости и нямаме непременно амбиции да се класираме за европейските турнири през този сезон. Въобще не става въпрос да надуваме трансферния пазар и да създаваме хаос", каза още Антоан Арно.