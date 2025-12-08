Популярни
  Sportal.bg
  Париж ФК
  3. Канте бил близо до трансфер във ФК Париж

Канте бил близо до трансфер във ФК Париж

  • 8 дек 2025 | 14:27
  • 250
  • 0
Канте бил близо до трансфер във ФК Париж

Мажоритарният собственик на ФК Париж Антоан Арно разкри, че Н'Голо Канте е искал да премине в клуба. С него са били започнати преговори, както и с агента му, и те са стигнали много далеч.

"За много малко не станаха нещата през лятото. Жалко е и бях тъжен, че не дойде. Мисля, че и той искаше да дойде, но клубът му Ал-Итихад не го пусна. Уважаваме това. Жалко е, защото с Н'Голо Канте в отбора, щяхме да имаме допълнителна динамика и можеше да имаме още пет точки в класирането. Но това вече не е актуално", каза Арно в интервю за "Екип".

Той обаче не пожела да коментира случая с Люка Стасен от Сент Етиен, за когото също се говореше, че е пред трансфер в отбора от френската столица. "Няма да говоря за него, но се възползвам от случая да предам ясно едно съобщение. Моето семейство не дойде в клуба, за да прави глупости и нямаме непременно амбиции да се класираме за европейските турнири през този сезон. Въобще не става въпрос да надуваме трансферния пазар и да създаваме хаос", каза още Антоан Арно. 

