  3. Трабзонспор нанесе домакинско поражение на Гьозтепе на Мъри Стоилов и се доближи на две точки от Галатасарай

  • 7 дек 2025 | 21:39
Гьозтепе на Станимир Стоилов загуби с 1:2 домакинството си на Трабзоспор в мач от 15-ия кръг на Суперлигата. И четирите гола в срещата паднаха през втората част, а двата тима завършиха и с по десет футболиста на терена след червените картони на Вагнер Пина (78’) от гостите и резервата Ралданей Норберто (98’), който успа да си изкара два жълти картона в рамките на по-малко от половин час. Точен за гостите бе Ернест Мучи (46’, 76’), а за домакините се разписа Антъни Денис (85’).

Двата отбора предложиха доста постна продукция през първото полувреме и не създадоха нищо особено атрактивно за близо 20 хиляди по трибуните. Гостите от Трабзонспор излязоха напред в резултата в самото начало на втората част, когато сериозна грешка в отбраната на домакините доведе до възможност Ернест Мучи да бъде изведен очи в очи с вратаря и да реализира. Именно той добави и второ попадение на сметката си четвърт час преди края на редовното време, когато отбеляза великолепен гол от воле след фал. Само две минути по-късно Трабзонспор остана с човек по-малко след изгонването на Вагнер Пина, а Гьозтепе тръгна в атака. Футболистите на Станимир Стоилов успяха да намалят изоставането си пет минути преди края, когато Антъни Денис успя да се разпише.

До края на срещата домакините наложиха известен натиск и се настаниха пред наказателното поле на Андре Онана, но така и не успяха да стигнат до изравнителен гол, макар да създадоха няколко опасности. Гьозтепе продължава да е на четвъртото място в класирането на местната СуперЛига с 26 точки. Трабзонспор пък е втори с 34 точки, на две от лидера Галатасарай.

Снимки: Imago

