  Беласица се раздели с петима футболисти и излезе във ваканция

Беласица се раздели с петима футболисти и излезе във ваканция

  • 8 дек 2025 | 11:23
Беласица се раздели с петима футболисти и излезе във ваканция

Завършилият на последното 17-о място във Втора лига отбор на Беласица (Петрич) се раздели с петима играчи с края на есенния дял на първенството, обявиха от клуба. Това са Милен Гамаков, Виктор Янев, Тони Пасос, Васил Божинов и Константин Йорданов.

Всички, с изключение на Васил Божинов, бяха нови попълнения за тима през настоящия сезон. Константин Йорданов изигра 16 мача, в които отбеляза един гол, Тони Пасос записа 12 срещи, 11 изигра Божинов, 8 записа Виктор Янев, макар повечето от тях да влизаше от пейката. Сред титулярите в отбора беше Милен Гамаков, но в последния 17-ти мач остана на пейката. Решението на петричани да се разделят с тези футболисти е обяснено като част от преструктурирането на състава и желанието на старши треньора Живко Желев да направи нова селекция.

Иначе отборът приключи с тренировъчния си процес седмица по-рано от планираното. Причината е отсъствието на мач в последния кръг от есенния дял на Втора лига.

