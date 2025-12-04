Популярни
  Беласица обяви раздяла с петима

Беласица официално прекрати тренировъчния процес седмица по-рано от планираното. Причината е отсъствието на Крумовград от Втора лига, което доведе до промени в програмата и липса на предстоящ двубой.

"Предстои да използваме зимната пауза максимално ефективно, за да се подготвим за силен рестарт през пролетния полусезон.

В хода на преструктуриране на състава клубът се раздели с петима играчи - Милен Гамаков, Виктор Янев, Тони Пасос, Васил Божинов, Константин Йорданов.

Благодарим им за всичко и им пожелаваме много футболни успехи!", написаха "комитите".

Снимки: Startphoto

